Президент США Дональд Трамп назвал Дженсена Хуанга, вернувшегося на пост гендиректора NVIDIA, выдающимся патриотом и национальным достоянием страны. Соответствующее заявление глава государства опубликовал в соцсетях.

По мнению американского лидера, совет директоров технологического гиганта принял верное кадровое решение о возвращении Хуанга к руководству компанией.

«Страна нуждается в лидерстве Дженсена в NVIDIA, чтобы обеспечить успех и процветание не только компании, но и американской экономики», — написал Трамп.

Глава государства также подчеркнул, что у федеральных властей отсутствуют основания считать возвращение топ-менеджера угрозой для нацбезопасности. Генеральный прокурор США подтвердил, что правительство не располагает доказательствами совершения им каких-либо противоправных действий.

«Он (Хуанг, — прим. ред.) большой патриот и национальное достояние», — добавил Трамп.

Вместе с тем американский лидер указал, что NVIDIA необходимо продолжить тщательное внутреннее расследование соблюдения компанией требований экспортного контроля, чтобы убедиться в выполнении юридических обязательств и патриотического долга по защите национальных интересов США.

Ранее стало известно, что капитализация Nvidia упала на $1 трлн после ухода Хуанга.