После атак ВСУ в Балтике, в Средиземном и Чёрном морях у берегов Греции, Турции, Ливии европейские «партнёры» киевского режима — Эстония, Финляндия, Италия, Франция — заявляли, что не предоставляли своё водное или воздушное пространство ВСУ, а на российские обвинения в пособничестве террористическому режиму оскорблялись. Теперь Зеленский решил сдать их всех: все всё прекрасно знали. Политолог Марат Баширов объяснил aif.ru, как на эти слова отреагируют европейцы, почему на такой ход пошёл киевский режим и причём тут встреча G20.

До теракта остались считанные дни

«Все европейцы разные. Британия — это тоже европейцы. Давайте разбираться. Прибалты, поляки, финны знают, когда полетят дроны. Они не знают иногда куда, но они знают, что будут пролёты ракет и БПЛА. Соответственно, когда они летят, их радары это видят, но никто панику не поднимает. А иногда залетает какой-нибудь объект и они эту панику поднимают, потому что им говорят, что это не украинские ракеты и БПЛА. Никто, правда, не знает, какие в конечном итоге, но вот у них две ситуации, когда их предупреждают и когда не предупреждают.

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Непосредственно в операции нанесения ударов участвуют украинцы и британцы. Кто даёт информацию, кто даёт техническую поддержку — здесь разные ситуации. Разные страны, но зачастую они просто предоставляют портовую, наземную инфраструктуру, некоторые разведданные, обычно для подтверждения в большей степени.

Теперь почему они вначале спокойно все это переносили, а теперь нет. Потому что появилось заявление МИД Российской Федерации, не Минобороны Российской Федерации, не какого-то политика из Госдумы, что регулярно звучит, а появилось заявление МИД, где в отношении Эстонии было сказано, что они ставят мир на грань вооружённого конфликта с Россией. Что это подразумевает? Это — предупреждение об объявлении войны. Вот Украине мы войну не объявляли.

МИД РФ. Фото: GLOBAL LOOK/ Aleksey Ivanov/ TV Zvezda

Нападения на суда. Если атакованы некие торговые суда, там можно ещё говорить, что это какие-то хулиганы, пираты, то нападение на военные суда ВМФ Российской Федерации это — акт вооружённой агрессии, и согласно нашим законам, мы можем объявлять этим инициаторам войны.

Почему была выбрана Эстония? Вот здесь сказать сложно, но, думаю, что мы знаем, что её наземная портовая инфраструктура использовались для организации подобного рода атак. Когда появилось такое заявление МИД РФ, эти ребята поняли, что это может иметь физические военные последствия. Это не обязательно нанесение ударов по территории Эстонии. Это, вполне возможно, введение беспилотных зон и, соответственно, морская блокада, то есть выведение группировок военных кораблей Балтийского флота и Северного флота в определённые места, где они встанут и будут защищать Российскую Федерацию, но это называется морская блокада. Никто не проскочит без контроля. Тут ещё надо параллель провести с атакой в Ливии. Там есть две большие группировки, которые между собой ведут войну, и обе эти группировки заявили о том, что недопустимо то, что произошло.

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А потом Италия. Вышла премьер-министр Джорджа Мелони и сказала «нашим украинским друзьям», что нельзя допускать перенесения боевых действий в Средиземное море. Почему? Потому что Италия закупает 40% от всех своих потребностей в сырой нефти в Ливии. Там хорошая нефть, она пригодна для вторичной и третичной переработки. То есть, это не только производство ГСМ, это ещё для нужд химической промышленности. И это — очень короткое плечо. То есть, любые военные действия мгновенно бьют по экспорту ливийской нефти в Италию. Это — большая подсечка экономики для для обеих стран.

Джорджа Мелони. Фото: www.globallookpress.com/ IMAGO/Domenico Cippitelli / Live

Для Британии, для Зеленского первоочередной задачей сейчас стоит срыв развития шеньчженьских соглашений, которые были закреплены в декларации мира на площадку G20. У них на это есть чуть больше двух недель. Их задача — не допустить обсуждения этой декларации мира, где закреплено, что выход из военного конфликта должен через переговоры. Если это будет закреплено в G20 или, по крайней мере, какая-то группа стран скажет: мы согласны, мы хотим подумать то я, честно говоря, сильно сомневаюсь, что будут страны, которые скажут, что они против того, чтобы военные конфликты разрешались дипломатическим путём. Вот в чём опасность для Британии и для Украины. Лидеры стран Евросоюза не смогли принять семилетний бюджет. Там разногласия, в частности, по вопросу финансирования Украины. И вот я вас уверяю: то, что это сорвалось, это — большая дипломатическая победа американцев. То есть, они объяснили малым странам Европы, что не надо спешить. А в следующий раз европейцы соберутся для обсуждения бюджета уже после G20. Тут крайне важна вот эта хронология.

В чём критическая опасность? В том, что британцы руками украинцев могут пойти на какую-то очень серьёзную террористическую атаку, которая поставит всех на уши. И это будет не в отношении России, это будет в отношении одной из каких-то стран Европы", — рассказал aif.ru эксперт.