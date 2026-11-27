Глава МИД Италии Антонио Таяни опроверг слова главы киевского режима Владимира Зеленского, что атака ВСУ на ливийский порт в Бенгази была согласована с западными партнерами Киева.

Министр утверждает, что Киев не ставил в известность союзников о действиях ВСУ в Ливии.

«Никакой координации никогда не было. <...> Никого из нас не ставили в известность, никто ничего не знал о том, что украинцы делали в Ливии. Так что слова Зеленского не соответствуют действительности», — сказал дипломат итальянской газете La Stampa.

Накануне глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто вызвал к себе посла Украины и украинского военного атташе после ударов ВСУ по ливийскому порту. Премьер Италии Джорджа Мелони осудила распространение боевых действий на Средиземноморье.

В среду газета La Repubblica писала, что Италия оказалась единственной крупной страной Запада, которая открыто раскритиковала действия ВСУ в Ливии.

Напомним, в порту Бенгази из-за удара ВСУ погибли двое военнослужащих ВМС Ливийской национальной армии.