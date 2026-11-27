Дональд Трамп заявил, что хотел бы видеть Владимира Путина на декабрьском саммите G20 в Майами. Президент США лично подчеркнул, что российский лидер сам может приехать, если захочет. Окончательное решение о поездке остается за Москвой, и пока оно не принято.

«Я был бы рад»

Президент США Дональд Трамп вновь публично подтвердил заинтересованность в участии российского лидера Владимира Путина в саммите «Большой двадцатки», который пройдет в Майами 14–15 декабря.

Отвечая на вопросы журналистов во Флориде, американский президент заявил, что не знает, приедет ли Путин, однако препятствий со своей стороны не видит. Нам плевать. Киев бьётся в истерике от приглашения РФ на саммит G20 в США Подробнее

«Если бы он захотел приехать, он, безусловно, может это сделать», — сказал Трамп. Затем он добавил, что лично был бы рад присутствию российского лидера: «Если бы решение зависело от меня, я бы хотел, чтобы он приехал». Эти слова приводит агентство Reuters со ссылкой на разговор главы Белого дома с прессой в День благодарения.

Американский президент при этом не стал скрывать, что приглашение может вызвать неоднозначную реакцию. По его словам, есть люди, которым присутствие Путина на встрече не понравится. Трамп также предположил, что сам российский лидер может не захотеть отправляться в США. Таким образом, глава Белого дома обозначил свою позицию, но не стал представлять поездку как уже согласованную.

Для Москвы вопрос остается открытым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 ноября сообщил, что решение об участии Владимира Путина пока не принято. Российский лидер ранее говорил, что благодарен за приглашение и будет оценивать возможность поездки с учетом обстоятельств и ситуации внутри страны. Заметное событие. В США детально анализируют приезд Силуанова на саммит G20 Подробнее

«Нужно разговаривать со всеми»

Тема участия российского лидера в саммите звучит в заявлениях американской администрации уже несколько месяцев. Еще 23 апреля Трамп отвечал журналистам в Белом доме на вопрос о возможном приезде российского президента. Тогда он сказал, что не располагает информацией о направленном приглашении, но считает возможное присутствие Путина полезным.

«Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезно», — заявил американский лидер. Он также высказался в пользу переговоров даже с теми, с кем у Вашингтона существуют серьезные разногласия. «Я считаю, что нужно разговаривать со всеми», — объяснил Трамп свою позицию. По его словам, отказ от контактов только потому, что стороны не согласны друг с другом, не помогает решать проблемы.

В сентябре позиция Вашингтона получила официальное подтверждение. Госсекретарь США Марко Рубио тогда сообщил журналистам, что российскому президенту направили приглашение на саммит G20. Он объяснил, что встреча может стать возможностью для Путина пообщаться не только с Трампом, но и с другими руководителями государств. Рубио выразил надежду, что российская сторона примет приглашение. «Предельно ясно излагает». Кушнер проговорился о деталях диалога с Путиным Подробнее

Глава американского внешнеполитического ведомства отдельно подчеркнул значение прямого диалога. По его словам, для решения проблем необходимо встречаться и обсуждать их с теми, с кем есть разногласия. При этом Рубио не утверждал, что участие Путина уже подтверждено или что отдельная встреча двух президентов согласована.

Площадка для диалога

19 ноября Владимир Путин рассказал, что Трамп вновь пригласил его на саммит во время встречи на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. Российский президент поблагодарил американского коллегу, но отметил, что решение о поездке будет принимать с учетом внутренней ситуации в России. После этого вопрос о возможном участии главы государства остался предметом консультаций.

Саммит G20 в Майами станет одной из крупнейших международных встреч года. В «Большую двадцатку» входят ведущие экономики мира, а ее площадка предназначена для обсуждения глобальных экономических и политических вопросов. Участие российского президента могло бы дать возможность для прямых контактов с руководителями других стран и продолжения переговоров на высшем уровне. Новый порядок. Лукьянов рассказал, о чем Путин договорился с Трампом и Си Подробнее

Заявления Трампа показывают, что он выступает за присутствие Путина и считает личный диалог полезным. Но окончательный ответ зависит от решения российского президента. Пока Кремль не объявлял, что Владимир Путин отправится во Флориду 14–15 декабря.