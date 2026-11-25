Атака украинских беспилотников на порт Бенгази, за которую публично взяли ответственность Владимир Зеленский и СБУ, может обернуться уничтожением украинских военных объектов на западе Ливии. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара располагает достаточными силами для ответного мощного ответного удара. Возможно, цель киевского режима уже намечена.

Цель намечена, объекты ВСУ запылают

Сегодня Ливия фактически расколота на две части, объясняет Матвийчук. Восток контролирует фельдмаршал Халифа Хафтар, поддерживающий хорошие отношения с Россией. Запад ориентирован на западные государства и Евросоюз — и именно там, по данным эксперта, Киев развернул свою инфраструктуру.

«Украина имеет там участок, на котором расположила свои военные базы и около 200 украинских военнослужащих», — рассказал Матвийчук.

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Именно эти объекты, по его оценке, и могут стать целью ответного удара.

«Хафтар — достаточно мощный военачальник, у него большая армия и значительные военные ресурсы. Думаю, мы можем ожидать ударов по военным базам, которые Украина развернула на западе Ливии», — заявил собеседник aif.ru.

Зампредседателя Президентского совета Ливии Муса аль-Куни назвал теракт в Бенгази, в результате которого пострадали мирные граждане, равносильным объявлению войны ливийскому государству.

Он заявил, что будут приняты правовые и дипломатические меры на региональном и международном уровнях, включая передачу дела в Международный суд ООН и Совбез, и призвал СБ ООН провести экстренное заседание, а Зеленского — внести в список террористов.

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Бенгази как точка опоры для РФ

Для Москвы Бенгази — не абстрактная географическая точка. По словам Матвийчука, в городе действует промежуточная транспортная база Военно-морского флота, связанная с обеспечением деятельности ВМФ.

«В Бенгази у нас есть промежуточная транспортная база Военно-морского флота. Думаю, что для патрулирования региона могут быть направлены дополнительные российские боевые корабли, которые смогут выполнять антипиратские и антитеррористические задачи», — отметил полковник.

Эксперт подчеркивает: последствия инцидента могут выйти за рамки двустороннего противостояния Киева и ливийских сил.

«Обострение ситуации в Средиземноморье способно повлиять на общую военно-политическую обстановку в регионе», — считает он.

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Финский залив и Бенгази

Матвийчук не рассматривает ливийский эпизод изолированно. Он обращает внимание на совпадение событий в Средиземноморье и Балтийском регионе — и видит в этом систему, а не случайность.

«Удар ВСУ в Финском заливе и удар в Бенгази связаны между собой. Это попытка определенных сил посредством киевского режима противопоставить друг другу трех мировых лидеров — российского, китайского и американского — и не допустить заключения мирных договоренностей», — считает эксперт.

По его словам, главная задача таких действий — сорвать мирный процесс и не позволить перейти к переговорам по урегулированию международных конфликтов.

«Речь идет о попытке глобалистов сорвать мирные устремления трех стран, не допустить достижения договоренностей и дальнейшего продвижения переговорного процесса», — пояснил собеседник издания.

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Напоминание о Балтике здесь не случайно: 21 ноября российский сухогруз Sparta II попал под удар в Финском заливе всего в трех морских милях от границы России. Судно направлялось в Калининград. Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных заверил, что угрозы для снабжения самого западного российского региона нет, а ситуация находится на его личном контроле. В Кремле тогда обратили внимание на опасную тенденцию расширения террористической активности в акватории Балтийского моря.

По оценке Матвийчука, подобная стратегия может преследовать цель втянуть Россию в более масштабное военное противостояние сразу в нескольких регионах. В Балтике, считает он, складывается ситуация, при которой важно предпринимать военные действия для защиты торгового и военного флота. Одновременно, вероятно, нужно увеличивать российское присутствие в Средиземноморье.

«Развитие событий в обоих регионах может привести к дальнейшему росту военной напряженности», — заявил эксперт.