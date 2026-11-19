После трехстороннего саммита в формате Россия — США — Китай в Шэньчжэне президент России Владимир Путин выступил перед прессой. Во время ответов на вопросы журналистов он заявил о будущем ответе за удары по Крымскому мосту, ответил на то, видит ли он в трехстороннем саммите «новую Ялту», и объяснил, видит ли место Европы за столом переговоров о будущей системе безопасности. Aif.ru собрал главные заявления главы государства.

Что обсуждалось на трехсторонней встрече

Президент отметил, что ему бы хотелось, чтобы встреча имела свое продолжение хотя бы в виде сверки часов по ключевым направлениям.

«Если не договорённость, то взаимное понимание имело место быть прежде всего. Что касается исторического значения и так далее, ну, раньше таких встреч не было. Она состоялась, и это, безусловно, какая-то страница в истории дипломатии», — отметил глава государства.

По его словам, часть тем встречи перекликалась с темами пленарного заседания. Кроме того, обсуждались вопросы реформирования ООН для увеличения потенциала организации и приспособления ее работы к сегодняшнему дню, тема свободы судоходства, вопросы безопасности в самом широком смысле слова, недопущения распространения ядерного оружия, а также деятельности некоторых организаций, например Международного уголовного суда, который занят принятием политических, а не правовых решений.

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«Был ещё ряд вопросов, которые мы обсуждали. Но вы знаете, что мне понравилось и что произвело на меня очень положительное впечатление? Что после официальных заявлений, наших подготовленных выступлений началась свободная дискуссия. И я думаю, что вряд ли даже этого кто-то ожидал, но председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину удалось создать такую атмосферу, что начался свободный обмен мнениями по некоторым вопросам, представляющим общий взаимный интерес. Это было, пожалуй, самое интересное. Эта дискуссия проходила в абсолютно свободном, очень откровенном режиме, она позволила нам лучше понять друг друга и, на мой взгляд, создала условия для дальнейших договорённостей», — рассказал о ходе беседы глава нашей страны.

Говоря о самом формате встречи, президент описал его как «своевременный и удачный». Путин поздравил председателя КНР с успешным проведением саммита и поблагодарил за инициативу.

Однако называть встречу новым форматом президент не стал. По его словам, он может быть продолжен, так как все партнеры считают его полезным, но сверхзадач на такие саммиты не возлагается.

О договороспособности Трампа

Говоря о том, возможно ли заключить действенные договоренности с президентом США, президент России отметил, что внутриполитическая обстановка внутри Штатов «непростая», и в ней много противовесов и инструментов сохранения баланса политических сил. Из-за этого и возникает ощущение непоследовательности действий со стороны американского лидера.

«Самое главное в том, что у меня нет в этом сомнений, что президент Трамп искренне стремится и к разрешению конфликтов. В том числе украинского. И искренне стремится к тому, чтобы наладить двусторонние отношения по целому ряду направлений», — обратил внимание президент.

Он подчеркнул, что российская сторона была бы заинтересована в том, чтобы договоренности между странами выполнялись быстрее и эффективнее, однако нужно исходить из реалий жизни.

Путин напомнил, что он работал с Трампом длительное время, и видит, что у них «есть что-то общее в подходах, касающихся цивилизационных ценностей». «Здесь есть что-то, что нас, если не объединяет, то говорит о какой-то близости взглядов», — подчеркнул российский лидер.

При этом, обратил внимание глава государства, лучше иметь хоть какие-то договоренности, даже если они до конца не реализуются, чем не иметь их вовсе.

Саммит АТЭС, встреча Путина, Си и Трампа. Фото: Kremlin.ru

Как Россия видит европейскую безопасность

Значительный блок ответов президента был посвящен теме европейской безопасности. Во время обсуждения он обратил внимание, что Россия досконально не формировала собственные требования, однако все они носят законный характер.

Так, глава государства напомнил, что конфликт на Украине начался с госпереворота 2014 года и последовавшей за ним войны на юго-востоке страны. И только после 8 лет конфликта и заявлений о том, что противоположная сторона не будет выполнять мирные соглашения, наша страна признала республики и вмешалась в происходящее.

Ну а последующий выбор людей о присоединении к составу РФ был выполнен ими согласно всем международным документам и с опорой на 1-ю статью устава ООН.

«Не мы начали войну. И вообще мы никакой войны не начинали, но 8 лет там шли боевые действия. Война, на самом деле. Мы только пытаемся её закончить, оказывая помощь тем государствам, которые мы не признавали, признали и заключили с ними договор о взаимопомощи. Вот это я напомнил нашим коллегам сегодня», — обратил внимание Путин.

Он подчеркнул, что до сих пор Россия согласна обсуждать компромиссы, которые были предложены американской стороной еще до Анкориджа, однако теперь вопрос в том, готова ли Украина и ее спонсоры прекратить войну. Пока этого не прослеживается.

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«Хотят ли другие стороны конфликта, Украина и их европейские спонсоры согласиться с этими компромиссами, то есть хотят ли они мирными средствами достичь договорённости по прекращению боевых действий или нет? Судя по тому, что мы видим на данный момент, нет. Ну посмотрим, все течёт, все меняется. Может быть, и к ним придёт осознание того, что лучше соглашаться с компромиссами, чем потом столкнуться с реалиями, с которыми все равно нужно будет когда-то согласиться», — твердо подчеркнул Путин.

Он также предположил, что отказ от прекращения боевых действий может быть связан с нежеланием Киева идти на выборы и стремлением сохранить власть и, как следствие, источники дохода. Из-за этого стимула идти на мир сейчас у Украины нет. Однако Киев планирует удерживать 10% подконтрольной территории Донбасса еще как можно более долгий срок, хотя, дал понять Путин, логики в этом решении почти нет.

При этом в вопросе организации системы европейской безопасности Россия на жертвы не пойдет, а предпочтет искать компромиссы. Но, сразу отрезал глава государства, в вопросе территорий нашу страну подвинуть не получится. Однако непреодолимых препятствий для достижения договоренностей глава государства в вопросе не видит.

Россия также признает, что Украина имеет право на безопасность точно так же, как и наша страна. Просто безопасность РФ никто обсуждать не торопится. А это существенная для нас тема.

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Что Путин думает о «новой Ялте»?

В период перед саммитом в СМИ было очень много сравнений прошедшей встречи и Ялтинской конференции 1945 года. Президент России на фоне этого напомнил, что ничего плохого в Ялте тогда не произошло.

«Во-первых, в Ялте зафиксировали победу над нацизмом. И я был бы не против зафиксировать сейчас победу над неонацизмом, чтобы мы говорили об искоренении самих идеологических корней, ксенофобии, русофобии и других фобий, чтобы мы говорили об искоренении всего того, что связано было с коллаборационизмом во время Второй мировой войны и сотрудничеством с Гитлером и с его режимом. Во-вторых, после Ялты были созданы условия, в рамках которых была создана Организация Объединённых Наций, и 80 лет благодаря этим договорённостям, по сути, мир живёт без крупных глобальных военных потрясений. Да, региональных конфликтов много, и сейчас они происходят, но глобальных потрясений нет. Это благодаря договорённостям. Ну и, наконец, в Ялте никто не делил мир. Хочу это подчеркнуть и хочу, чтобы всем было понятно: в Ялте не было раздела мира на зоны влияния, Ялта просто зафиксировала реалии, которые сложились после Второй мировой войны. И в сегодняшних конфликтах придётся согласиться с реалиями», — объяснил свою позицию президент России.

Каким будет ответ за удар по Крымскому мосту?

Говоря о Крымском мосте, Владимир Путин напомнил, что это был чисто гражданский объект. Он отметил, что уже давно распорядился запретить по нему переброску войск, техники, нефтепродуктов и боеприпасов. Так что под огонь попал мирный объект. Напомнил глава государства и о том, что еще летом Киев пытался нанести ущерб, проводя 40-дневную операцию, однако ответные удары нашей армии принесли ему намного больше проблем, и теперь уже Запад и сама Украина хотят договариваться о перемирии в определенных сферах.

Вот только после удара ВСУ по мосту Россия не будет договариваться ни о каких перемириях, подчеркнул он.

«Будем отвечать на эти удары. И хочу, чтобы все об этом знали, наши ответные действия будут гораздо более болезненными, чем то, что сделал киевский режим в отношении моста. Ну, а мост мы, конечно, восстановим», — твердо заявил президент.

Что касается поставок грузов и продуктов в Крым, то их, рассказал президент, планируется перенаправить по трассе «Новороссия». Она создавалась специально, чтобы выступать сухопутным коридором в Крым.

«Мы создали возможность двигаться по суше, по Запорожской и Херсонской областям, и мы будем только усиливать своё присутствие там, в том числе и в связи с ударами по Крымскому мосту. Это должно быть всем понятно. И будем предпринимать усилия по защите этой трассы и отодвигать дальше противника как на этом, так и на других направлениях, создавая полосы безопасности вдоль нашей границы. И это тоже будет одним из последствий ударов по Крымскому мосту», — рассказал президент.

При этом Россия будет стремиться сделать все, чтобы те люди, которые живут в полосе безопасности, имели все те же возможности, что и жители остальной части России.

Трехсторонняя встреча Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа. Фото: РИА Новости/ Сергей Бобылев

О трехсторонних переговорах в формате Россия — Украина — США и присоединении к ним ЕС

Стороны не определяли сроков новой встречи, однако готовы к продолжению диалога. Кроме того, США хотят привлечь к участию еще и представителей Европы, вот только те пока занимаются лишь трансляцией мнения об угрозе, исходящей от России, и будущей войне.

«Мы не собираемся ни на кого нападать, чтобы готовиться к 2030 году. Но тем не менее мы понимаем, что обсуждать вопросы, связанные с безопасностью, в том числе безопасностью в Европе, без европейцев бессмысленно. Почему я сейчас это говорю в привязке к Украине? Очень простой ответ: потому что один из ключевых компонентов урегулирования, по мнению украинской стороны, заключается в обеспечении их безопасности. И мы согласны: так же, как должна быть обеспечена безопасность России, должна быть обеспечена и безопасность самой Украины. Это правда, но как она должна быть обеспечена — это вопрос. И поэтому мы согласились с предложением американских переговорщиков о том, что безопасность Украины должна быть вписана в общеевропейскую безопасность. Чего здесь плохого?» — обратил внимание президент.

И так как вопрос участия Европы в переговорах еще открыт, Москва пригласила по дипломатическим каналам европейцев приехать в Москву для обсуждения их позиции. И уже после этого будет принято решение о том, в каком формате диалог с Украиной продолжится.

Что касается заявлений отдельных стран Запада о планах по вводу войск на территорию Украины сразу после конфликта, то это указывает на их неготовность к миру, полагает Путин.

«[Обсуждая ввод войск сразу после окончания конфликта,] они что нам говорят? Что не допустят мира на Украине. Вот что они нам говорят. Надо с этим разобраться. Поэтому мы и пригласили представителей Евросоюза приехать в Москву и поговорить на все эти темы, включая вопросы обеспечения безопасности и Украины, и России, и Европы в целом», — подчеркнул президент.

О налаживании отношений с Европой

Американская сторона призывает Россию наладить отношения с Европой, рассказал Путин. Вот только наша сторона закономерно отмечает — мы с ними отношения не портили. «Надо прекращать эту политическую диарею, рассказы о каких-то нападениях на Европу. Все же понимают, что мы не стремимся к войне с Европой. Что за чушь?» — обратил он внимание и подчеркнул, что после этого с представителями стран Европы можно будет встречаться на международных площадках.

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Путин ответил на политические ограничения в отношении спортсменов из России

Корреспондент aif.ru Глеб Иванов попросил президента прокомментировать отказ Финляндии и ряда других стран выдавать визы российским спортсменам для участия в международных соревнованиях и в целом попытки Запада политическими мерами ограничить спорт.

Президент страны напомнил, что во время телефонного разговора с президентом Финляндии и премьер-министром Норвегии они договаривались поддерживать контакты, однако последующие действия Хельсинки, в том числе в сфере спорта, отказ допускать наших спортсменов до соревнований — это движение в обратную сторону и непоследовательность, что снижает уровень доверия.

«Конечно, это переход сразу в другую сферу, в политику. Как вести диалог, когда уровень доверия не повышается, а снижается? Ну а что касается неисполнения решений международного спортивного суда, это ещё хуже. Это значит просто пренебрежение к нормам права. В данном случае к нормам международного спортивного права. Это грубое нарушение олимпийской хартии и шаги в направлении уничтожения олимпизма в целом. Спорт, так же как искусство, должен объединять людей, но, видимо, кто-то не хочет этого объединения, а хочет нарастания тревожной и конфликтной ситуации и в регионах своей деятельности, в регионах их ответственности, а может, и в других местах», — подчеркнул Путин и отметил, что ему порой кажется, что без смены политических элит в некоторых странах Европы будет невозможно достигнуть нормализации отношений.

О визите в Таджикистан и отношениях с Китаем

Из Шэньчжэня президент России отправляется в Ташкент для встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Во время беседы Путин планирует проинформировать его об итогах поездки правительственной делегации в Афганистан, о перспективах сотрудничества на этом треке и обсудить вопросы безопасности, включая продолжение функционирования 201-й военной базы.

Говоря о повестке взаимоотношений РФ и Китая, глава государства напомнил, что «российско-китайская связка» — один из краеугольных камней сегодняшней системы международной безопасности и важный фактор равновесия в мире. И это один из главных факторов нашей совместной работы.

Второй такой фактор — экономика. В прошлом году стороны поставили рекорд в 240 млрд долларов. В этом году торговые отношения подбираются к отметке в 280 млрд долларов. Ведется и работа в сфере логистики, туризма, культуры и искусства, образования.

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О саммите АТЭС

Говоря о прошедшем саммите АТЭС, президент отметил важность для России работы в этом формате, так как уже 60% торгового оборота России приходится на этот регион.

Во время встречи, разъяснил он, все 21 основные страны региона еще раз зафиксировали фундаментальные принципы экономических отношений: свобода экономических отношений, недопущение ограничений различного рода, свобода судоходства и прочие. И если все они будут воплощены в жизнь в этом регионе, то это будет благом для развития экономики во всем мире.