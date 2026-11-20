Сотни ракет и тысячи беспилотников. Всё это обрушилось на головы украинских нацистов. Шквал огня перепахал Украину вдоль и поперёк. Первые волны ударов возмездия накрыли украинскую столицу. По предварительным данным, в Киеве серьёзно повреждены все главные мосты через Днепр. Ключевые слова — «главные» и «все».

Крушили, взрывали и жгли

Согласно общеизвестной информации, через Днепр в Киеве проложено девять мостов, но самыми главными считаются только шесть, по которым идёт поток автотранспорта, проложены железнодорожные ветки для грузовых перевозок, пассажирских поездов дальнего следования и линии метро, соединяющие правый и левый берега. Это мосты «Южный», «Северный», Патона, Метромост, Дарницкий и Подольский (прим. — Подольско-Воскресенский). За исключение Дарницкого и Подольского, остальные мосты через Днепр уже попадали под российские удары возмездия. Полностью обрушены они не были, но значительные повреждения существенно ограничили движение по ним с одного берега на другой. Суперудар! Только «Орешника» не хватает. Ракеты крушат мосты Киева Подробнее

«Знаете, интересен тот факт, что первые повреждённые мосты были построены ещё во времена СССР, а сегодня были зафиксированы попадания по Дарницкому и Покровскому мостам, которые достраивались уже при „независимой“ Украине», — отметил военный эксперт Александр Ивановский.

По мнению эксперта, остановка и даже ограничение движения по ж/д- и автомобильным мостам ставит Киев на грань транспортного коллапса. Город реально разрубается на две части, каждая их которых должна будет жить самостоятельно. Мэр Киева Виталий Кличко уже сообщил о полной остановке движения по Покровскому, Дарницкому и «Южному» мостам и призвал горожан искать альтернативные пути, чтобы перебраться на противоположный берег.

«При этом реальной информации о состоянии мостов пока нет. Там могут быть повреждения в виде дыр от ударов ракет в мостовых пролётах, что существенно ослабляет конструкцию моста, а может быть полное обрушение части мостового перехода, когда пролёты падают в Днепр. В любом случае после таких ударов повреждения мостов значительные, — объясняет эксперт. — Поэтому можно говорить определённо, что Киев фактически разделён на две части». Берем всю Украину в прицел. Новая тактика атак ВС РФ изводит Банковую Подробнее

«Искандеры» потушили Киев и сожгли заводы

Военные эксперты отмечают удар баллистическими ракетами по двум крупнейшим киевским ТЭЦ. В городе и области частично пропал свет. Остановлена работа военных предприятий, которые срочно переключаются на альтернативные источники питания. В четырёх районах Киева остановлена подача воды.

Министерство обороны РФ сообщает, что ударами высокоточного оружия в пригороде Киева — Броварах, уничтожено предприятие по производству взрывчатки, порохов и реактивного топлива для ракет FP-9. В населённом пункте Петровский поражен завод «Файер Поинт», на котором шла сборка крылатых ракет «Фламинго».

В данный момент удары возмездия продолжают наноситься. Мониторинговые каналы Украины сообщают о новой волне ракет, которая направляется в сторону Киева.