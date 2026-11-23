Украина испытывает все большие трудности с отражением российских ударов из-за сокращения возможностей противовоздушной обороны. Такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.

По его оценке, у Киева практически не осталось средств для перехвата баллистических ракет, а возможности противодействия другим воздушным целям существенно ограничены.

Американский аналитик считает, что последствия продолжающихся атак будут постепенно накапливаться, а повреждения критически важной инфраструктуры станет все сложнее устранять. По его мнению, Украина рискует столкнуться с ситуацией, при которой объем разрушений будет значительно превышать возможности страны по восстановлению объектов.

Дэвис также предупредил, что дальнейшее ухудшение положения может поставить под угрозу само существование украинского государства. В сложившихся условиях наиболее разумным выходом для Киева он назвал скорейшее завершение вооруженного конфликта. Аналитик полагает, что промедление приведет лишь к дальнейшему ухудшению ситуации и потере Украиной статуса государства.

Ранее бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель выступила с критикой его позиции по вопросу мирного урегулирования конфликта. По ее мнению, украинский политик отвергает реалистичные варианты соглашения и тем самым приближает страну к капитуляции.