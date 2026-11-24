Венгрия не согласна с тем, чтобы её принуждали выделять средства Украине, связывая это с утверждением проекта семилетнего бюджета Евросоюза, заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.

Ранее в Евросовете представили новый проект финансового плана ЕС на 2028-2034 годы. Обновлённый вариант по сравнению с первоначальным предложением ЕК предполагает сокращение расходов объединения на 204 миллиарда евро.

Вместе с тем в документе остался резерв в 100 миллиардов евро, которые планируется выделить Украине. Мадьяр, комментируя это решение, выступил против увязки бюджета ЕС с финансированием киевского режима.

«Мы [венгерские власти] не согласны с тем, чтобы в рамках и без того крайне напряжённого бюджета ЕС нас в обязательном порядке принуждали к такому финансированию, угрожали нам этим или выдвигали его в качестве условия», — сказал он по итогам встречи глав правительств стран Вышеградской четвёрки.

Премьер-министр отметил, что Будапешт не против помощи Украине. По словам Мадьяра, венгерские власти оказывали поддержку киевскому режиму и намерены продолжать эту деятельность. При этом он не уточнил характер поддержки, предоставляемой Будапештом.

Напомним, 4 ноября Еврокомиссия назвала ЕС главным спонсором Украины. Утверждалось, что с начала украинского конфликта киевский режим получил от Евросоюза как минимум 231,5 миллиарда евро.