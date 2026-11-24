Мощные взрывы были зафиксированы в ночь на 24 ноября в Киеве, где на этом фоне зазвучали сирены воздушной тревоги, сообщили украинские СМИ.

Кроме того, подобный инцидент произошёл в городе Днепродзержинске Днепропетровской области. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в некоторых районах этого региона также был задействован сигнал, предупреждающий об опасности с воздуха.

Данные о причинах происшествий и их последствиях пока не приводятся.

Напомним, в ночь на 23 ноября на Украине также гремели взрывы. В частности, они произошли в Днепропетровске, Николаеве и Харькове. В указанных регионах объявлялась воздушная тревога.