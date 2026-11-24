Операторы беспилотников Тульского гвардейского соединения ВДВ сорвали ротацию подразделений ВСУ в районе Орехова Запорожской области. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

По данным Минобороны, разведывательные беспилотники обнаружили перемещение пикапов, легковых автомобилей и микроавтобусов с украинской пехотой. Военнослужащие направлялись к передовым позициям для смены подразделений. Часть транспорта находилась в лесополосах и жилой застройке.

После обнаружения целей расчеты FPV-дронов нанесли по ним удары. В результате были уничтожены автомобили с личным составом ВСУ. Тульские десантники действуют на ореховском направлении в составе группировки войск «Днепр», добавили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что армия России успешно продвигается в районе Орехова, образуя на разных участках котлы, полукотлы и клещи.