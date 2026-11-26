Газета The Daily Telegraph сообщила, что министерство обороны Британии разослало примерно 100 тысяч писем военнослужащим стратегического резерва с призывом быть готовыми к боевым действиям и предложило им добровольно поучаствовать в учениях НАТО. Отмечается, что такое обращение было сделано впервые со времён Холодной войны.

Письма получили резервисты, которые недавно уволились из армии и могут быть призваны только в исключительных случаях. Внимание минобороны было направлено на три рода войск. Ведомство попросило резервистов актуализировать личные данные и контактную информацию.

В министерстве также добавили, что отправка писем является «практическим шагом по укреплению готовности».

Мерца уличили в попытках казаться императором Европы

Депутат бундестага Беатрикс фон Шторх от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) считает, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц пытается казаться императором Европы, однако по факту является «голым королём».

На заседании немецкого парламента она напомнила о встрече в Берлине стран так называемой «коалиции желающих». Депутат также назвала внешнюю политику Мерца главной причиной его провала. По словам фон Шторх, речь идёт о растрате колоссальных средств.

Вагенкнехт потребовала отставки Мерца из-за его слов об Украине

Бывший депутат бундестага, основатель немецкого «Союза за социальную справедливость и разумную экономику» (BSW) Сара Вагенкнехт заявила, что Фридриха Мерца необходимо отправить в отставку из-за желания помогать киевскому режиму любой ценой. По её словам, из-за политического курса правительства жители Геометрии рискуют оказаться в нищете.

Вагенкнехт обратила внимание на том, что ФРГ не перестает выделять деньги на гонку вооружений и продолжение конфликта на Украине. Экс-парламентарий уверена, что политический курс Мерца является «полным безумием».

Рютте признал, что Россия никогда не нападала на страны НАТО

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте напомнил, что Россия никогда не совершала нападений на страны НАТО. Это признание он сделал в интервью американскому телеканалу Fox News.

Генсек призвал посмотреть правде в глаза и оценить всю ситуацию. Он также заявил о важности укрепления военного блока.

Кушнер отметил необходимость создания горячих линий между РФ и НАТО

Специальный посланник президента США и его зять Джаред Кушнер в разговоре с главой немецкого медиаконцерна Axel Springer Матиасом Дёпфнером выразил уверенность в том, что после окончания украинского конфликта следует создать горячие линии между Россией, НАТО и европейскими странами. По его словам, это позволит осуществлять оперативную коммуникацию и предотвращать конфликты.

Кроме того, как отметил дипломат, наличие горячих линий поможет обеспечить прозрачность в военных вопросах и не допускать ситуации с неожиданными перемещениями войск. Кушнер добавил, что на текущем этапе тема о вступлении Украины в НАТО не входит в планы по урегулированию кризиса.