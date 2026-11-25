Бывший высокопоставленный чиновник из окружения Эммануэля Макрона, обвиняемый в передаче партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» секретной информации, мог располагать данными о взятках и незаконном финансировании сомнительных проектов. Такое мнение в эксклюзивном комментарии aif.ru выразил директор Центра политического анализа Павел Данилин.

«Финансовая тема является наиболее вероятным содержанием возможного компромата», — сказал Данилин.

По его мнению, речь может идти о деньгах, направленных на проекты, не связанные с деятельностью правительства.

«Я думаю, в конфиденциальной информации содержатся данные о взятках, о финансировании очень сомнительных проектов в интересах Макрона… Получение взяток наиболее вероятно», — отметил Данилин.

Политолог подчеркнул, что другие версии представляются ему значительно менее правдоподобными.

«Финансы, финансы, ещё раз финансы», — обозначил Данилин.

Ранее советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников не исключил, что в Париже и других городах Франции могут вспыхнуть массовые бунты после возвращения французских наемников, воевавших на стороне ВСУ.