Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу Fox News сделал важное признание, связанное с Россией. В ходе беседы он напомнил, что РФ никогда не совершала нападений на страны Североатлантического альянса.

«Давайте посмотрим правде в глаза и оценим происходящее. Россия никогда не нападала ни на одну страну НАТО», — отметил Рютте.

Ранее российский лидер Владимир Путин также не раз отмечал, что конфликт с НАТО не имеет для РФ никакого смысла. Вместе с тем он неоднократно предупреждал, что в случае нападения со стороны альянса Россия будет вынуждена задействовать все имеющиеся силы и средства для отражения агрессии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил возможность прямого вступления НАТО в конфликт на Украине.