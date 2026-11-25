26 ноября 2026 года вспоминают епископа Константинопольского и видного богослова Иоанна, который за свой дар проповедника и невероятное красноречие получил прозвище Златоуст. В народе этот день называли «Озябание зяби», к этому периоду природа окончательно погружалась в сон до весны.
О чем вспоминают в Церкви 26 ноября 2026 года. Историческая справка
Иоанн родился в IV веке в Антиохии. Он был родом из богатой и знатной семьи, а потому получил блестящее образование. Он начал работать адвокатом в Константинополе, и был очень востребован на этом поприще, потому что оказался абсолютно невероятным оратором. В 25 лет он пришел к вере, крестился и после этого, отринув все светское, отправился в одиночестве в пустыню, став аскетом. Там он провел 4 года, но эти лишения полностью подорвали его здоровье. Затем Иоанн посчитал себя готовым нести слово Божие людям. Он вернулся в Константинополь и начал читать проповеди. Также он писал богословские тексты. За жизнь его было много потерь и гонений. И умер он в ссылке в поселении Команы (он расположен в 15 км от современного Сухума), где и был похоронен. Произошло это в 407 году. В 438 году патриарх Константинопольский Прокл произнес публичное похвальное слово Златоусту во время богослужения. Тогда народ просил принести мощи в Константинополь, что и было с позволения Феодосия II сделано. Они были принесены в церковь Святой мученицы Ирины. Когда для этого вскрыли гроб, то оказалось, что мощи не были тронуты тлением.
Смысл праздника
Иоанн Злотоуст является одним из столпов богословской литературы, но и физическую жизнь свою он полностью посвятил служению Богу.
Традиции богослужения
Совершается бденная служба святителя Иоанна Златоуста.
О чем молятся Иоанну Златоусту?
Этому святому молятся о даровании мира и любви и спокойствия в семье, о хорошей учебе и раскрытии талантов своих детей. Еще ему молятся о честном суде и о том, чтобы справедливость восторжествовала.
Народные приметы погоды
- Дождь в этот лень обещает буйные травы летом.
- Много снега намело — к хорошему урожаю.
- Каркающие вороны обещают потепление.
- Яркие звезды на небе — к сильному морозу.
- Крупные снежинки предвещают теплые дни впереди.
- Мелкий снег — к морозам.
Что можно делать 26 ноября 2026 года
- Заканчиваются работы на огороде и в саду.
- Начинается пора готовки пельменей, в идеале их надо делать всей семьей. Чем больше сделано, тем счастливее будет год.
- Есть пельмени приглашают всех родственников и соседей.
Что нельзя делать 26 ноября 2026 года
- Нельзя произносить бранные слова.
- Нельзя никого обманывать.
- Очень опасно брать незаслуженные вознаграждения.
- Не стирайте и точно — не сушите — мокрые вещи в доме.
Что нельзя есть 26 ноября 2026 года. Постные правила
В этот день поста нет, есть можно все — в идеале съесть пельменей, хоть с мясом, хоть с рыбой, хоть с грибами.