26 ноября 2026 года вспоминают епископа Константинопольского и видного богослова Иоанна, который за свой дар проповедника и невероятное красноречие получил прозвище Златоуст. В народе этот день называли «Озябание зяби», к этому периоду природа окончательно погружалась в сон до весны.

О чем вспоминают в Церкви 26 ноября 2026 года. Историческая справка

Иоанн родился в IV веке в Антиохии. Он был родом из богатой и знатной семьи, а потому получил блестящее образование. Он начал работать адвокатом в Константинополе, и был очень востребован на этом поприще, потому что оказался абсолютно невероятным оратором. В 25 лет он пришел к вере, крестился и после этого, отринув все светское, отправился в одиночестве в пустыню, став аскетом. Там он провел 4 года, но эти лишения полностью подорвали его здоровье. Затем Иоанн посчитал себя готовым нести слово Божие людям. Он вернулся в Константинополь и начал читать проповеди. Также он писал богословские тексты. За жизнь его было много потерь и гонений. И умер он в ссылке в поселении Команы (он расположен в 15 км от современного Сухума), где и был похоронен. Произошло это в 407 году. В 438 году патриарх Константинопольский Прокл произнес публичное похвальное слово Златоусту во время богослужения. Тогда народ просил принести мощи в Константинополь, что и было с позволения Феодосия II сделано. Они были принесены в церковь Святой мученицы Ирины. Когда для этого вскрыли гроб, то оказалось, что мощи не были тронуты тлением.

Жан-Поль Лоранс. Иоанн Златоуст и императрица Евдоксия. 1893. Музей августинцев, Тулуза. Фото: Commons.wikimedia.org

Смысл праздника

Иоанн Злотоуст является одним из столпов богословской литературы, но и физическую жизнь свою он полностью посвятил служению Богу.

Традиции богослужения

Совершается бденная служба святителя Иоанна Златоуста.

О чем молятся Иоанну Златоусту?

Этому святому молятся о даровании мира и любви и спокойствия в семье, о хорошей учебе и раскрытии талантов своих детей. Еще ему молятся о честном суде и о том, чтобы справедливость восторжествовала.

Миниатюра из рукописи XIII века. Иоанн Златоуст. Государственный исторический музей. Москва. Фото: Commons.wikimedia.org

Народные приметы погоды

Дождь в этот лень обещает буйные травы летом.

Много снега намело — к хорошему урожаю.

Каркающие вороны обещают потепление.

Яркие звезды на небе — к сильному морозу.

Крупные снежинки предвещают теплые дни впереди.

Мелкий снег — к морозам.

Что можно делать 26 ноября 2026 года

Заканчиваются работы на огороде и в саду.

Начинается пора готовки пельменей, в идеале их надо делать всей семьей. Чем больше сделано, тем счастливее будет год.

Есть пельмени приглашают всех родственников и соседей.

Когда начинается Рождественский пост в 2026 году? Подробнее

Что нельзя делать 26 ноября 2026 года

Нельзя произносить бранные слова.

Нельзя никого обманывать.

Очень опасно брать незаслуженные вознаграждения.

Не стирайте и точно — не сушите — мокрые вещи в доме.

Что нельзя есть 26 ноября 2026 года. Постные правила

В этот день поста нет, есть можно все — в идеале съесть пельменей, хоть с мясом, хоть с рыбой, хоть с грибами.