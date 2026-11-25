Россия отвечает на атаки украинских беспилотников ударами по их производству, складам и стартовым площадкам, а также стремится перекрыть пути поставки комплектующих и готовых дронов, сообщил военный эксперт Юрий Кнутов в эксклюзивном комментарии aif.ru.

Как сообщалось, в ночь на 25 ноября силы ПВО Минобороны России уничтожили шесть беспилотников над Кузнецким районом Пензенской области. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

По оценке Кнутова, украинская сторона использует приграничные регионы для запуска БПЛА вглубь России, а позиции пуска регулярно меняются, чтобы затруднить их обнаружение.

«Я считаю, что сейчас беспилотники, как правило, запускают из Харьковской и Сумской областей, в том числе и на Пензу. Значительная часть дронов перехватывается ещё на первых рубежах — в Белгородской, Курской и Брянской областях. В зависимости от направления там может уничтожаться до 60% дронов», — отметил эксперт.

Он пояснил, что российские военные отслеживают места запуска и наносят по ним удары. Однако уничтожение пусковых установок не всегда существенно осложняет противнику работу: оборудование мобильное и относительно недорогое.

«Пусковая установка — это, по сути, направляющая балка. Она недорогая, поэтому даже её уничтожение не становится для противника большой потерей. Перебросить оборудование на новое место тоже несложно», — сказал Кнутов.

Эксперт отметил, что российская сторона бьёт по местам сборки, хранения и запуска украинских беспилотников, а также работает над нарушением логистических маршрутов, по которым на Украину поступают комплектующие и готовые аппараты.

«Наш ответ достаточно простой: стараемся работать по местам сборки, местам складирования и местам запуска беспилотников. Особое значение также имеет нарушение российскими силами логистических связей Украины с европейскими странами, через которые поступают необходимые для военного производства ресурсы. Это позволяет осложнить доставку беспилотников, комплектующих и другого вооружения в районы, откуда осуществляются атаки на российскую территорию», — сказал он.

По его мнению, ключевая задача — затруднить перемещение дронов из западной части Украины на левый берег Днепра.

«Нарушение таких маршрутов увеличило бы расстояние, которое приходится преодолевать беспилотникам до территории РФ, и сократило бы их эффективную дальность применения», — пояснил эксперт.

Кнутов также обратил внимание на планы расширения украинского дроностроения при поддержке западных стран.

«На следующий год ставится задача направить 60% всех средств, которые Запад выделяет Украине, на производство беспилотников и довести их выпуск до 20 миллионов. При этом значительная часть этих аппаратов, от 60 до 70%, будет непосредственно производиться европейцами», — заявил он.

В этих условиях, считает Кнутов, России придётся либо воздействовать на предприятия в Европе, что он назвал рискованным из-за возможной эскалации, либо добиваться изоляции Украины от внешних поставок.

«Для борьбы с дронами нам придётся либо работать по предприятиям, расположенным в Европе, что является достаточно рискованным шагом из-за возможной эскалации конфликта, либо добиваться изоляции Украины от внешнего мира», — заключил военный эксперт.