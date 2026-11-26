Канцлер ФРГ Фридрих Мерц пытается выставить себя императором Европы, но в реальности является «голым королём», заявила депутат бундестага Беатрикс фон Шторх от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

Она выступила на заседании немецкого парламента. Депутат напомнила, что 19 ноября в китайском Шэньчжэне состоялся саммит лидеров США, России и КНР. В тот же период, как отметила фон Шторх, в Берлине была проведена встреча стран так называемой «коалиции желающих». Парламентарий прокомментировала это мероприятие.

«Канцлер [Мерц] держит двор так, будто он император Европы, хотя он просто играющий во внешнюю политику монарх без одежды. А король-то голый!» — сказала она.

По словам депутата, на реализацию политического курса Мерцем направляются колоссальные средства. Фон Шторх назвала внешнюю политику главы немецкого правительства главной причиной его финансового провала.

Напомним, 24 ноября сообщалось, что социологический институт Forsa провёл опрос для телеканалов RTL и n-tv, который показал, что 88 процентов респондентов в ФРГ недовольны работой Фридриха Мерца. Отмечается, что это стало антирекордом. При этом за неделю показатель вырос на два процентных пункта.