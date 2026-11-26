Минобороны Великобритании направило около 100 тысяч писем военнослужащим стратегического резерва. Впервые со времён Холодной войны ведомство призывает ветеранов быть готовыми к призыву на войну и предлагает им принять добровольное участие в военных учениях НАТО, сообщает Telegraph.

Адресатами рассылки стали резервисты, недавно уволившиеся из армии, которые могут быть призваны лишь в исключительных обстоятельствах. Письма получили представители всех трёх родов войск. В них содержится не только предложение поучаствовать в манёврах, в частности, в крупных учениях НАТО Steadfast Defender, но и просьба актуализировать личные данные, указать текущее место работы, имеющиеся навыки и обновить контактную информацию.

В британском Минобороны пояснили, что такая рассылка является «практическим шагом по укреплению готовности».

Ранее также сообщалось, что британцы начали активно скупать бутилированную воду и консервы после запуска информационной кампании, в которой их призывают быть готовыми к возможной войне.