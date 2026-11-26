Канцлер ФРГ Фридрих Мерц должен быть отправлен в отставку за стремление поддержать Украину любой ценой, заявила экс-депутат бундестага, основатель немецкого «Союза за социальную справедливость и разумную экономику» (BSW) Сара Вагенкнехт.

«Это правительство губит Германию — его необходимо как можно скорее отстранить от власти!» — написала она на своей странице в социальной сети X*.

Политик отметила, что из-за позиции канцлера населению ФРГ грозит нищета. По словам Вагенкнехт, Берлин продолжает финансировать гонку вооружений и украинский конфликт. Основатель BSW полагает, что Мерц больше представляет интересы Владимира Зеленского и военно-промышленного сектора, чем выполняет обязанности федерального канцлера.

Она назвала «полным безумием» политический курс руководителя правительства.

«Одно только стремительное увеличение расходов на выплату процентов по кредитам поставит нашу страну на колени», — пояснила экс-депутат бундестага.

Напомним, 24 ноября внешнеполитический эксперт партии «За социальную справедливость и разумную экономику» Севим Дагделен призвала отправить Фридриха Мерца в отставку за оказание Берлином помощи киевскому режиму. 25 ноября канцлер ФРГ признал, что в бюджете Германии не хватает средств на все расходы.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.