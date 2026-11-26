Германии следует выйти из НАТО, чья политика грозит открытым военным столкновением с РФ, считает внешнеполитический эксперт партии BSW («Союз социальной справедливости и экономического благоразумия») Севим Дагделен.

В статье для новостного портала NachDenkSeiten эксперт сообщила о росте среди жителей ФРГ скепсиса в отношении НАТО. По словам Дагделен, большая часть немцев сомневается в целесообразности применения 5-й статьи устава НАТО в отношении стран Балтии, опасаясь втягивания в конфликт с ядерной державой.

Эксперт полагает, что выход Германии из альянса уже «более чем назрел».

«Тот, кто отвергает курс федерального правительства на милитаризацию и хочет защитить социальную Германию, должен настаивать на выходе из НАТО», - написала Дагделен.

Ранее власти Румынии обратились к ФРГ с просьбой направить в республику крупный воинский контингент. Сообщалось, что Бухарест рассчитывает на подключение Берлина к новому европейскому центру морской безопасности на Черном море.