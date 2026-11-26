Канцлер Германии Фридрих Мерц обрадовал сограждан: оказывается, в Германии заканчиваются деньги на социальные нужды. Куда делись средства у некогда одной из самых богатых стран мира? Их отдали Зеленскому на ведение войны.

Денег нет, но вы держитесь

«У нас больше нет денег на всё», – заявил глава крупнейшей экономики Европы на дебатах по бюджету на 2027 год. И чтобы никто не строил иллюзий, он добавил: «Мы больше не сможем позволить себе за счёт налоговых поступлений всё то, к чему мы слишком привыкли за слишком долгое время».

О каких именно привычках идет речь, канцлер говорить не стал. Видимо, постеснялся. За него красноречиво высказались цифры в новом проекте бюджета. Пятеро против Мерца. В Европе подняли мятеж из-за 100 млрд для Зеленского Подробнее

Итак, с нового года правительство ФРГ собирается урезать расходы на пенсионную систему на 3 млрд. евро. Выплаты по безработице в общей сложности сократят на 1,3 млрд. евро – за счет денег, которые выделялись на оплату жилья и отопления. Повышение жилищных субсидий отменено.

Все эти урезания и сокращения, разумеется, никак не затронут выплаты Украине, которая по мысли канцлера защищает всю Европу от русского медведя. Напротив, тут Мерц готов драться за каждый евро, чтобы его могли поделить в Киеве. Германия пригрозила союзникам по ЕС, что остановит выплаты в общий бюджет, если Украине не предоставят новый кредит. Кроме того планируются выплаты из немецкого бюджета. 11,6 миллиарда евро в 2027 году, потом ещё по 8,5 миллиарда ежегодно до 2030-го. А всего с начала войны Берлин, по собственной отчётности, выделил Киеву 45,7 миллиарда гражданской помощи и 57,8 миллиарда военной.

Одновременно Берлин увеличивает военные расходы. В бюджете на 2027 год они высрастут на треть примерно до 27 млрд. евро. Тут не до социалки.

Что происходит с немецкой экономикой?

Годами Германия держалась на новых технологиях и дешевом российском газе. Когда в 2022 году по собственной инициативе немецкие власти отказались от второго, оказалось, что технологии без дешевой энергии не работают. Плевать хотел на избирателей. Мерц отдаст деньги немцев Зеленскому Подробнее

Первыми взвыли немецкие граждане. По данным немецкой статистики в 2025 году немецкие домохозяйства платили за электроэнергию на 80% больше, чем в 2021 году.

Затем начались проблемы у немецкой промышленности. Так, в 2024 году она лишилась 140 тысяч рабочих мест. Сейчас флагманы немецкой индустрии, такие, как Mercedes-Benz, вообще подумывают о том, чтобы закрыть все заводы в Германии – содержать их становится нерентабельно.

Сокращается производство автомобилей. С 5,6 млн. единиц в 2017 году оно опустилось до 4 млн. в 2025-2026 гг. И падает дальше. Все потому, что на немецкий рынок заходят китайские компании, цены на продукцию которых гораздо комфортнее немецким обывателям.

Итого, заводы закрываются, немцы теряют работу, немецкие компании переносят производство в другие страны и начинают платить меньше налогов в немецкий бюджет. Страна потихоньку разоряется. Но продолжает платить Украине, ведь это важнейшая миссия Германии по мысли Мерца.

В результате немецкая экономика в стагнации. Прирост ВВП в третьем квартале 2026 года – менее 0,1%. И то только за счет контрактов для немецкого ВПК. Вот уж кто разбогател на войне на Украине, так это немецкие оружейники. В Германии пропал «дух Рождества». Все подарки Мерц отдал Зеленскому Подробнее

Что будут делать немцы?

По данным ноябрьских опросов социологических институтов Forsa, INSA и Infratest dimap, рейтинги одобрения канцлера Фридриха Мерца и правящей коалиции находятся на рекордно низком уровне (11–12%). Лет 20 назад это стало бы основанием для отставки правительства – правящая коалиция просто бы распалась.

Но сейчас ничего не происходит. Партии, входящие в коалицию, прекрасно понимают, что если сейчас распустить правительство и объявить выборы, они с треском проиграют партии «Альтернатива для Германии», которая выступает против войны на Украине и спонсированию Киева.

«Мерц — слабый канцлер без международной поддержки. Его стремление заручиться поддержкой внутри ЕС мешает ему играть ведущую роль. Его система координат, по-видимому, не позволяет ему признавать реальность», - заявил в недавнем интервью aif.ru член международного комитета Бундестага Маттиас Мосдорф.

Но следующие парламентские выборы в Германии пройдут аж через три года – в сентябре 2029 года. И сопартийцы Мерца будут всеми силами стараться усидеть до конца этого срока. Вопрос, получится ли?