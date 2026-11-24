Большинство немцев, имеющих право голоса, выступают против поддержки киевского режима, сообщает Bild со ссылкой на опрос, проведённый по заказу фонда Körber-Stiftung. Продолжать кормить Зеленского хотят 46% граждан ФРГ, остальные — против.
Недоговороспособный политик
Несмотря на то что немцы устали от трат на Украину, канцлер ФРГ Фридрих Мерц продолжает ставить Евросоюзу ультиматумы, угрожая заблокировать принятие семилетнего бюджета в том случае, если все члены ЕС не согласятся взять это бремя на свои плечи. Напомним, на данный момент против выделения денег Зеленскому выступают Чехия, Словакия, Венгрия и Болгария. Судя по заявлениям в европейской прессе, Мерц собирается продавить и эти государства, и своих избирателей, наплевав на их мнение.
«Мерц не будет прислушиваться к немцам, — рассказал aif.ru руководитель отделения германских исследований института Европы РАН Владислав Белов. — Вчера прошла встреча НАТО в Берлине, министр обороны ФРГ Борис Писториус параллельно канцлеру объявляет о расширении военного сотрудничества с Украиной, о создании совместных предприятий по производству дронов и так далее. Машина запущена, и Мерц ни к чему прислушиваться не будет. Тем более что есть данные и другого опроса, показывающие немножко другие данные, где мнения по поводу помощи Киеву примерно одинаково распределяются. Тем не менее даже если бы 100% граждан ФРГ выступили против «помощи» Украине, они сейчас ничего сделать не могут, канцлера переизбрать не могут. Будут в следующем году земельные выборы в пяти землях, но внешняя политика у них играет второстепенную роль. В первую очередь, это внутренние проблемы и так далее. Поэтому канцлер закусил удила и будет вот дальше давить на это, заявляя: давайте диалог с Россией, а через запятую, что только тогда, когда Россия пойдёт нам навстречу, мы готовы присутствовать только в том случае, если Россия учтёт наши интересы, и так далее и тому подобное. Канцлер сегодня недоговороспособен и будет продолжать давить по линии. Там же речь даже не столько об Украине, как бы канцлер давит на украинский вопрос, говоря о проблеме семилетнего бюджета, который сложнее Украины. Это всё будет использоваться в выборах, которые пройдут в следующем году в восьми странах Евросоюза, я имею в виду этот вектор финансовый в своих интересах. 30 января 2027 года в Германии пройдут выборы президента, но это номинальная фигура. Это не Польша, с большой вероятностью президентом будет Ильзе Айгнер из Баварии, которая сегодня руководит ландтагом, но вот Франк-Вальтер Штайнмайер позволил себе не быть совестью нации и занять откровенно антироссийскую позицию, хотя не имел на это права, должен был быть над всей этой схваткой и так далее. Правда, он занял эту позицию ещё до избрания президентом. Айгнер с большой долей вероятности будет более сдержанной, но такой же антироссийской, к сожалению».
На сегодняшний день европейские «партнёры» Киева договорились выделить Зеленскому на 2027 год 45 миллиардов евро. По их мнению, надо найти ещё 30 миллиардов, в то время как Зеленский утверждает, что ему необходимо не менее 115 миллиардов.