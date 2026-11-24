Большинство немцев, имеющих право голоса, выступают против поддержки киевского режима, сообщает Bild со ссылкой на опрос, проведённый по заказу фонда Körber-Stiftung. Продолжать кормить Зеленского хотят 46% граждан ФРГ, остальные — против.

Недоговороспособный политик

Несмотря на то что немцы устали от трат на Украину, канцлер ФРГ Фридрих Мерц продолжает ставить Евросоюзу ультиматумы, угрожая заблокировать принятие семилетнего бюджета в том случае, если все члены ЕС не согласятся взять это бремя на свои плечи. Напомним, на данный момент против выделения денег Зеленскому выступают Чехия, Словакия, Венгрия и Болгария. Судя по заявлениям в европейской прессе, Мерц собирается продавить и эти государства, и своих избирателей, наплевав на их мнение. Пятеро против Мерца. В Европе подняли мятеж из-за 100 млрд для Зеленского Подробнее

«Мерц не будет прислушиваться к немцам, — рассказал aif.ru руководитель отделения германских исследований института Европы РАН Владислав Белов. — Вчера прошла встреча НАТО в Берлине, министр обороны ФРГ Борис Писториус параллельно канцлеру объявляет о расширении военного сотрудничества с Украиной, о создании совместных предприятий по производству дронов и так далее. Машина запущена, и Мерц ни к чему прислушиваться не будет. Тем более что есть данные и другого опроса, показывающие немножко другие данные, где мнения по поводу помощи Киеву примерно одинаково распределяются. Тем не менее даже если бы 100% граждан ФРГ выступили против «помощи» Украине, они сейчас ничего сделать не могут, канцлера переизбрать не могут. Будут в следующем году земельные выборы в пяти землях, но внешняя политика у них играет второстепенную роль. В первую очередь, это внутренние проблемы и так далее. Поэтому канцлер закусил удила и будет вот дальше давить на это, заявляя: давайте диалог с Россией, а через запятую, что только тогда, когда Россия пойдёт нам навстречу, мы готовы присутствовать только в том случае, если Россия учтёт наши интересы, и так далее и тому подобное. Канцлер сегодня недоговороспособен и будет продолжать давить по линии. Там же речь даже не столько об Украине, как бы канцлер давит на украинский вопрос, говоря о проблеме семилетнего бюджета, который сложнее Украины. Это всё будет использоваться в выборах, которые пройдут в следующем году в восьми странах Евросоюза, я имею в виду этот вектор финансовый в своих интересах. 30 января 2027 года в Германии пройдут выборы президента, но это номинальная фигура. Это не Польша, с большой вероятностью президентом будет Ильзе Айгнер из Баварии, которая сегодня руководит ландтагом, но вот Франк-Вальтер Штайнмайер позволил себе не быть совестью нации и занять откровенно антироссийскую позицию, хотя не имел на это права, должен был быть над всей этой схваткой и так далее. Правда, он занял эту позицию ещё до избрания президентом. Айгнер с большой долей вероятности будет более сдержанной, но такой же антироссийской, к сожалению». В Германии пропал «дух Рождества». Все подарки Мерц отдал Зеленскому Подробнее

На сегодняшний день европейские «партнёры» Киева договорились выделить Зеленскому на 2027 год 45 миллиардов евро. По их мнению, надо найти ещё 30 миллиардов, в то время как Зеленский утверждает, что ему необходимо не менее 115 миллиардов.