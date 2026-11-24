Европа получила щелчок по носу от США, сообщил посол по особым поручениям МИД России Андрей Авдеев, выступая на круглом столе в Совете Федерации.

Таким образом дипломат прокомментировал отсутствие наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) на промежуточных выборах в конгресс США.

«Хороший щелчок по носу европейцы получили от США, светочей демократии, когда Штаты отказались от присутствия мониторинговой миссии БДИПЧ на ноябрьских выборах в конгресс», — сказал Авдеев.

Он отметил, что со стороны Европы не было вопросов и возмущений по этому поводу. При этом, как напомнил дипломат, европейцы длительное время обвиняли Россию в том, что она не пригласила наблюдателей от Европарламента на последние выборы.

Напомним, выборы в конгресс прошли 3 ноября, в результате голосования Республиканская партия утратила контроль над обеими палатами.