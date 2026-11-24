Чрезвычайная ситуация может стать поводом для переноса президентских выборов во Франции, рассказал KP.RU профессор факультета государственного управления МГУ Александр Наумов.

Эксперт высказал такое предположение, рассуждая о возможных действиях сторонников Эммануэля Макрона для недопущения победы Марин Ле Пен.

«С одной стороны, легально у макронистов нет рычагов давления на Ле Пен — они уже использовали все, что у них было», — заявил Наумов.

По его мнению, французский президент может прибегнуть к экстраординарным мерам ради сохранения власти. В частности, политолог не исключил провокации или принятия декрета в связи с чрезвычайной ситуацией.

Как отмечается в публикации, Ле Пен выступает против продолжения помощи Киеву и считает дипломатию единственным способом предотвратить расширение конфликта.