Министр вооруженных сил Франции Катрин Вотрен намерена заранее подготовить претендентов на пост президента к обязанностям верховного главнокомандующего. Для этого кандидатам на выборах 2027 года предоставят доступ к секретным объектам системы ядерного сдерживания, сообщает Le Parisien.

В ближайшие дни претендентам разошлют информационные материалы о военной стратегии страны, включая закон о военном планировании и выступления действующего президента Эмманюэля Макрона по вопросам ядерного сдерживания.

С января 2027 года кандидатам разрешат посетить один из объектов, защищенных грифом «военной тайны». Среди возможных вариантов — база подводных лодок на острове Иль-Лонг в Бресте и центр управления стратегическими воздушными силами в Таверни. Окончательный список объектов пока не определен.

Перед посещением претенденты должны будут пройти инструктаж у генерала Главного штаба вооруженных сил. После этого им разрешат общаться с военными, однако публично комментировать визит будет запрещено.

По данным издания, традиционно действующий президент знакомит своего преемника с основами управления ядерными силами уже после выборов, в ходе передачи полномочий. Теперь французское оборонное ведомство намерено предоставить такую возможность всем кандидатам заранее.

Первый тур президентских выборов во Франции запланирован на 18 апреля 2027 года, второй — на 2 мая.

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