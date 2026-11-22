Результаты предстоящих электоральных циклов в крупнейших государствах Евросоюза способны дестабилизировать объединение и спровоцировать институциональный паралич. Соответствующий прогноз приводит издание The Guardian со ссылкой на оценки политологов и профильных аналитиков.

В период с конца ноября 2026 до конца 2027 года голосование состоится в четырех из пяти ведущих стран ЕС — Испании, Франции, Польше и Италии. По мнению авторов публикации, усиление евроскептических сил способно кардинально трансформировать расстановку политических сил на континенте.

Издание напоминает, что первыми пройдут выборы в Испании, где правящая социалистическая коалиция во главе с премьер-министром Педро Санчесом рискует уступить консервативной Народной партии и крайне правой партии «Вокс».

Весной президентские и парламентские выборы состоятся во Франции, где лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен рассматривается как один из основных претендентов на высший государственный пост. Отмечается, что ее программа предусматривает сокращение французских взносов в казну ЕС на 11 миллиардов евро, закрепление приоритета национального законодательства над европейским и пересмотр отдельных правил единого рынка.

В Польше националистические партии способны потеснить коалицию Дональда Туска, а в Италии премьер-министр Джорджа Мелони намерена удержать позиции.

По мнению политолога Натали Точчи, все эти электоральные сдвиги могут «кардинально изменить облик Европы».

Издание также подчеркивает, что приход евроскептиков к власти в нескольких крупных государствах способен сформировать в Евросовете влиятельное меньшинство, которое получит возможность блокировать важнейшие инициативы.

Под угрозой могут оказаться согласование бюджета ЕС, дальнейшее расширение объединения, финансовая и военная помощь Киеву, а также углубление сотрудничества в сфере обороны, энергетики и экономики.

Ранее сообщалось, что лидер нидерландских правых Герт Вилдерс потребовал досрочных выборов в стране.