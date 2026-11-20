Экс-глава французского кабмина Доминик де Вильпен решил побороться за пост президента страны.

Политик объяснил свое решение участвовать в президентской гонке упадком во Франции, проявляющимся ростом протестов и бюджетными проблемами.

«Гниение Франции, инстинкт поражения, этот дух смерти, который овладевает нами, - таковы причины, которые побуждают меня сегодня заявить перед вами: я выдвигаю свою кандидатуру на президентских выборах 2027 года», - заявил де Вильпен журналистам.

Он назвал нынешнего лидера страны «фантомным» президентом. По словам политика, кабмин Франции загнан в угол и лишь создает иллюзию власти.

Напомним выборы президента Франции пройдут в апреле следующего года. Ранее политолог-европеист, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Вадим Трухачев в эксклюзивном комментарии для aif.ru раскрыл главную интригу предстоящих выборов.