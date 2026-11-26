Переговоры президента России Владимира Путина с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым начались в среду вечером и завершились далеко за полночь. Об этом 26 ноября рассказал журналистам пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Встреча Путина и Токаева состоялась в среду в Кремле. Президент Казахстана находится в российской столице с рабочим визитом.

«Далеко за полночь закончилось общение президентов России и Казахстана», – поделился деталями представитель Кремля.

Он добавил, что общение лидеров РФ и Казахстана было очень плодотворным.

Ранее сообщалось, что Токаев поздравил Путина с успешными переговорами в Китае.