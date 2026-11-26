Военный корреспондент Александр Коц сообщил о завершении процедуры передачи останков погибших военнослужащих между Россией и Украиной. По его информации, российская сторона получила тела 22 своих военных.

Украине передали останки 250 погибших. Таким образом, обмен прошел по формуле «250 на 22».

Предыдущий обмен состоялся 22 октября. Тогда украинская сторона вернула России 25 тел погибших военнослужащих, а взамен получила — 252 тела.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские и украинские спецслужбы продолжают согласовывать списки для очередного обмена военнопленными. Подготовительная работа может быть завершена в скором времени.