Искусственный интеллект поможет жителям России более четко сформулировать вопросы на прямую линию с главой государства Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Совмещенная с прямой линией пресс-конференция президента России состоится 10 декабря в 12:00 мск.

Песков добавил, что с помощью ИИ удалось фактически сделать безграничным число станций, принимающих обращения россиян к президенту. В результате еще больше жителей страны смогут задать свои вопросы.

«Искусственный интеллект, GigaChat, поможет им в том, как сформулировать более четко свое обращение», – отметил представитель Кремля.

Ранее в Кремле назвали способы задать вопрос Путину на прямую линию.