Президент России Владимир Путин каждый год тщательно и внимательно готовится к прямой линии. Об этом на брифинге 26 ноября заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент каждый год готовится к прямой линии очень тщательно, внимательно. Это большая работа», – заверил представитель Кремля.

Песков добавил, что прямой линии предшествует период сбора обновленных данных от всех ведомств по основным вопросам, стоящим на повестке. Затем с этой информацией знакомится президент. После Путину также докладывают анализ обращений граждан.

Совмещенная с прямой линией пресс-конференция президента РФ Владимира Путина состоится 10 декабря в 12:00 мск.

Ранее в Кремле заявили, что сформулировать вопросы на прямую линию Путина россиянам поможет ИИ.