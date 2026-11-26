Финансовая помощь Украине, предусмотренная в следующем семилетнем бюджете Евросоюза, приведет к сокращению средств, которые европейские страны могли бы направить на здравоохранение, образование и социальную поддержку. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, граждане Франции, Италии и Германии в результате будут получать меньше средств из национальных бюджетов.

«Граждане Франции, Италии, ФРГ будут иметь в своих кошельках меньше денег, им меньше достанется. Вот как мы к этому относимся», — ответил представитель Кремля на вопрос об оценке перспектив европейского бюджета с учетом финансирования Киева.

Песков также заявил, что вместо ремонта школ, строительства больниц и социальных учреждений, повышения зарплат учителям и врачам, а также выплаты пособий европейские страны направляют средства на закупку боеприпасов для Киева.