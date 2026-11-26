Ультиматумы Европейского союза в очередной раз доказывают обоснованность опасений России относительно участия европейцев в мирных переговорах на Украине. Об этом журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя недавние заявления глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее глава ЕК сообщила, что Москве для старта мирных переговоров по Украине нужно заключить соглашение о безопасном судоходстве в Черном море и обеспечить «зимнее перемирие» в отношении украинской энергетической инфраструктуры.

Песков отметил, что «с такими ультиматумами» Европе будет сложно претендовать на роль участников переговоров или посредников.

«Собственно, это лишний раз, наверное, доказывает обоснованность наших опасений относительно того, смогут ли европейцы занять конструктивную позицию и помочь как-то мирному процессу», – констатировал представитель Кремля.

Ранее Песков рассказал о реакции Европы на приглашение приехать в Москву.