Украина, расширяя географию военных действий на Балтике, ставит под угрозу безопасность государств, которые снабжают ее деньгами, амуницией и боеприпасами, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Парадоксальная ситуация. И это, конечно, <…> вызывает обеспокоенность этих стран@, - сказал он в беседе с ИС «Вести».

Ранее Песков указал на опасную тенденцию расширения террористической активности в Балтийском море и обратил внимание на заявления главы киевского режима о причастности к атакам на российские суда в районе Ливии.

Отметим, обострение обстановки в Балтийском регионе связано с атакой на российский сухогруз Sparta II 21 ноября. Судно, которое направлялось в Калининград, попало под удар в Финском заливе всего в трех морских милях от границы РФ.