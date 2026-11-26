Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал ИС «Вести», что европейская сторона реагирует на приглашение посетить Москву, однако определенности это пока не добавляет.

«Они отзываются, но пока ясности это не вносит», — заявил Песков, обсуждая перспективы вовлечения европейских стран в урегулирование ситуации на Украине.

19 ноября Владимир Путин, общаясь с журналистами в Шэньчжэне, отметил, что российской стороне необходимо осознать, с какими предложениями Европа собирается сесть за стол переговоров. Как уточнил глава государства, приглашение европейцам прибыть в Москву было направлено по дипломатическим каналам — чтобы заслушать их точку зрения касательно урегулирования.

Ранее французская газета Le Parisien, сославшись на Елисейский дворец, проинформировала, что представители Европы выражают готовность нанести визит в российскую столицу, но при том условии, что они будут полноправными участниками переговорного процесса.