Решение Эстонии приостановить работу наземных пунктов пропуска на границе с Россией вызывает недовольство жителей, однако власти республики не обращают на него внимания. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире ИС «Вести».

Эстонское правительство 20 ноября объявило о приостановке пересечения сухопутной границы с Россией с 1 декабря. Ограничения затронут все автомобильные и пешеходные пункты пропуска.

В МИД Эстонии ранее объяснили это решение попыткой поджога на оборонном предприятии Threod Systems. Эстонская сторона обвинила в причастности к инциденту Россию, не представив доказательств.

Ранее глава латвийского кабмина Андрис Кулбергс счел ошибочным решение эстонских властей о закрытии границы с РФ является ошибкой.