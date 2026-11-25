Пока нет никаких договоренностй о визите в Россию представителей Европы. Об этом в беседе с ИС «Вести» сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он добавил, что также нет договоренностей об участии европейцев в переговорах по урегулированию украинского конфликта.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что представители Европы настаивают на формате четырехсторонних переговоров. Но, по словам представителя Кремля, Москва пока не видит дополнительной ценности в их участии.

«Мы пока не понимаем, какую пользу может принести участие европейцев и какой вклад они смогут внести в мирное урегулирование», — сказал Песков.

Он также добавил, что новый раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины может состояться в ближайшее время.