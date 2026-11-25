Если Европу посадить за стол переговоров по Украине, то она положит на него ноги, — таким мнением поделился министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава МИД отметил, что Россия предлагала представителям Европы изложить свою позицию по Украине, но они отказались, заявив, что хотят сразу принять участие в переговорах.

«Но с такими манерами и с такими намерениями они сядут за стол переговоров и тут же положат ноги на этот стол переговоров. Нам этого не надо», — сказал Лавров.

Европейцы настаивают на четырехстороннем формате переговоров по урегулированию украинского конфликта, сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Но, по его словам, Москва пока не видит дополнительной ценности в участии представителей Европы и не понимает, какой полезный вклад они могут привнести.