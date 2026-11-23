Новый раунд трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине может состояться в ближайшее время. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии РИА Новости.

«Встреча будет скоро, но пока по датам нет никакой определенности», — сказал он.

Ранее сообщалось, что очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта в Абу-Даби показал, что Киев приближается к поражению, а Москва добивается своих целей.

Песков также рассказал о подготовке к большому обмену пленными. По его словам, согласование всех нюансов находится на финальной стадии, а спецслужбы сверяют списки.