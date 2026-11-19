Большой обмен пленными, о котором договорились Москва и Киев, состоится в ближайшее время, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, согласование всех нюансов находится на финальной стадии, а спецслужбы сверяют списки.

Об обмене Россия и Украина договорились во время трехсторонних переговоров, которые состоялись в Абу-Даби 10 и 11 ноября.

Речь идет более чем о тысяче пленных, заявил ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Он уточнил, что приоритет отдается тяжелобольным, женщинам и тем людям, которые уже длительное время находятся в плену.

Подготовку к большому обмену подтвердила и уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, которая добавила, что поддерживает постоянный контакт с украинским коллегой.

Ранее президент РФ Владимир Путин обсудил с Совбезом итоги переговоров России, США и Украины, состоявшиеся в Объединенных Арабских Эмиратах.