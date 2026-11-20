Пока Брюссель готовит 22-й пакет антироссийских санкций, а в Париже обсуждают тайные военные миссии на Украине и расширение французского «ядерного зонтика», Евросоюз остается за бортом ключевых мировых переговоров. О том, почему ЕС рискует сорвать мирное урегулирование, как политика Эммануэля Макрона превращает Францию в мишень и почему в 2027 году к власти придет Марин Ле Пен, в интервью aif.ru рассказал депутат Европарламента от французской партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани.

Пощечина для ЕС

Глеб Иванов, aif.ru: Европа, судя по последним заявлениям, хочет вернуться за стол переговоров по Украине, но при этом из Брюсселя по-прежнему выдвигаются жесткие условия Москве. К чему приведет такая тактика?

Тьерри Мариани: Возвращение Европы за стол переговоров — хорошая новость. Отсутствие за ним было унижением. Но приходить нужно для того, чтобы вести переговоры, а не читать нотации. Коалиция жалеющих. Зеленского, Мерца и Макрона высмеяли на встрече в Европе Подробнее

Посмотрите на парадокс. Европейские столицы не включили Каю Каллас, которая, вообще-то, является главным дипломатом ЕС, в состав переговорной команды. Это о многом говорит. Однако ее линия по-прежнему остается официальной: требования России отвергаются еще до начала переговоров, а прекращение огня выдвигается как условие, предшествующее всему остальному. Это не переговоры. Это игра на публику.

И мы это кино уже видели. Минские соглашения тоже включали в себя прекращение огня. Оно так и не было соблюдено. Хуже того, Ангела Меркель и Франсуа Олланд позже сами признали: «Минск» был способом выиграть время и дать Украине нарастить армию. Поэтому, когда Брюссель говорит «сначала прекращение огня», это неминуемо вызывает у Москвы плохие ассоциации. Доверие нельзя потребовать. Его нужно восстанавливать заново.

Если Европа явится со списком максималистских требований, это ничего не ускорит. Это лишь затормозит процесс, а Вашингтон и Москва продолжат действовать без нас, как и делали на протяжении последнего года.

— А возможна ли вообще нормализация отношений между Европой и Россией? И когда этого стоит ожидать?

— Нормальные отношения с Россией? Не с теми людьми, которые сегодня управляют Брюсселем. Для этого потребуются политические перемены — в институтах ЕС и в ряде столиц. Речь идет о годах, а не о месяцах. Однажды нам придется признать, что Россия не заканчивается на Урале: она является частью Европы, нравится нам это или нет. Диарея продолжилась. Европейцы с Зеленским выступили против Путина и Трампа Подробнее

— На полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне прошла первая в истории трехсторонняя встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина, где обсуждали и Украину. Насколько серьезным ударом для Брюсселя стал саммит без участия Европы и стоит ли ждать от него прорыва?

— Для Брюсселя это пощечина, причем вполне заслуженная. Пока Еврокомиссия раздает нравоучения, три крупнейшие мировые державы садятся за один стол. Без нас.

Прорыв по Украине за один день? Я в это не верю. Повестка выходит далеко за рамки этого вопроса, и на первом месте в ней стоит контроль над ядерными вооружениями. Но эта встреча предельно ясно расставляет точки над «i» в одном вопросе: Владимир Путин совсем не похож на «изолированного президента», каким его день за днем описывают европейские СМИ. Он сидит за одним столом с президентом США и председателем КНР на равных условиях.

А теперь посмотрите на фото. На нем нет ни одной европейской державы. Ни Франции, ни Германии, ни ЕС. Этот снимок подводит итог нашему упадку. Раньше мы определяли мировую повестку. Сегодня мы комментируем ее со стороны.

Санкционная рутина

— Совет ЕС расширил санкционные списки против России еще на 140 позиций, а Кая Каллас пообещала представить 22-й пакет санкций. Как долго Брюссель сможет наращивать давление на фоне экономических проблем и растущей усталости бизнеса внутри самого Евросоюза?

— ЕС бежит вперед, не задумываясь. Это уже 22-й пакет санкций менее чем за пять лет. Если бы санкции работали, нам бы не понадобился 22-й по счету. Макрона не будет. Названы кандидаты на переговоры с Москвой от ЕС Подробнее

Россия не изменила свою политику. Вместо этого она теперь продает товары в Азию. Расплачивается за это именно Европа: более высокие счета за электроэнергию, закрытие заводов, уставший бизнес. Нам говорили, что Россия рухнет. На деле же в беде оказалась европейская промышленность.

Брюссель никогда не задается вопросом, работают ли санкции. Когда один пакет не срабатывает, они просто добавляют следующий. Это уже не политика, а рутина. И она ведет лишь к усилению конфликта и сокращению дипломатии.

Время выбрано крайне неудачно. Несколько европейских стран встречаются в Берлине. Официально они обсуждают гарантии безопасности для Украины. В действительности же речь идет об отправке европейских солдат на Украину. Это очень плохие новости. Это приближает нас к тотальной войне именно в тот момент, когда все говорят о мире.

Мир не строят с помощью новых санкций и отправки новых войск. Его строят с помощью переговоров. Европе следует находиться за столом переговоров, а не усугублять ситуацию.

Игры с ядерным зонтиком

— Париж обсуждает концепцию «передового сдерживания» и расширение своего ядерного зонтика на 10 европейских стран. Зачем Франция это делает и насколько инициативы Макрона подрывают безопасность в Европе?

— Эти заявления безответственны. Нельзя играть с ядерным сдерживанием ради громких заголовков в прессе. Французское ядерное сдерживание существует по одной причине: чтобы защищать Францию и ее жизненно важные интересы. Не Германию. Не Польшу. Никого другого. Наше ядерное оружие было оплачено французскими налогоплательщиками, решения по нему принимались французскими президентами, и создавалось оно ради безопасности Франции. Оно не предназначено для использования в интересах других стран. Итоги переговоров. РФ возвращается к требованиям 2021 года, в Европе ссора Подробнее

Генерал де Голль прекрасно это понимал. Сдерживание работает, потому что оно французское, независимое и однозначное. Когда вы начинаете им делиться, вы вносите путаницу. А в ядерных вопросах путаница опасна.

Так зачем же Макрон это делает? Потому что он больше не знает, что предпринять, чтобы продолжать существовать как политик. Во Франции он крайне непопулярен. У него нет большинства в парламенте, нет программы и нет будущего. Поэтому он сбегает в международную повестку, где мир его все еще слушает. Каждую неделю — новый саммит, новая коалиция, новая грандиозная идея.

Но безопасность Франции — не инструмент для поддержания имиджа Макрона. Распространение нашего ядерного зонтика на десять стран не делает Европу безопаснее. Оно превращает Францию в мишень в чужих конфликтах и лишь усиливает напряженность в то время, когда Европе нужны спокойствие и дипломатия.

—СМИ сообщили, что французские военные уже несколько месяцев находятся на Украине в рамках секретной миссии по обслуживанию техники и обучению ВСУ без уведомления парламента. Если это правда, насколько такое решение подрывает доверие к власти?

— Эта история предельно ясно показывает одно: Эммануэль Макрон правит единолично. Он считает, что может втягивать Францию в обязательства, никого не спрашивая. Ни парламент. Ни французский народ. Отправка солдат в воюющую страну — это не мелочь. В условиях демократии такое решение должно обсуждаться, разъясняться и контролироваться. Вместо этого французский парламент узнал обо всем из прессы. Взятки, планы ВСУ. Раскрыто, что Зеленский и Макрон обсуждали в тайном чате Подробнее

Это не случайность. Это закономерность. Вчера это был ядерный зонтик для десяти стран. Сегодня — секретная военная миссия на Украине. Каждую неделю Макрон делает еще один шаг вперед, и каждую неделю он принимает решения в одиночку.

В какой-то момент приходится задаться вопросом: это все еще политика или уже мания величия? Глядя на Макрона, я иногда вспоминаю фильм Стэнли Кубрика «Доктор Стрейнджлав». Лидер, убежденный, что спасает мир, принимающий решения единолично, пока все остальные остаются в неведении. Это задумывалось как комедия. Но становится все менее и менее смешно.

Франции нужны лидеры, которые уважают ее институты и ее народ. А не президент, который играет в войну, чтобы забыть, что он потерял собственную страну.

Макрон хочет связать руки преемнику

— Связана ли внешняя политика и военная активность Макрона с предстоящими президентскими выборами во Франции в 2027 году и как вы оцениваете шансы Марин Ле Пен на победу?

— Конечно, связана. Макрон не может снова баллотироваться в 2027 году, поэтому он пытается загнать Францию в положение, которое невозможно будет отыграть назад. Ядерный зонтик для десяти стран, секретные военные на Украине, бесконечные обещания Киеву. Цель проста: не оставить следующему президенту пространства для смены курса. Из подсудимой в президенты. «Уголовка» сделала Ле Пен фаворитом выборов-2027 Подробнее

Но решать будет французский народ. И сегодня Марин Ле Пен уверенно лидирует в опросах. Я верю, что она станет следующим президентом Республики.

Что касается этой войны, ее позиция ясна и остается неизменной уже долгое время. Она много раз высказывалась в пользу мира. Она хочет, чтобы Франция выступала голосом в пользу переговоров, а не стороной конфликта. Она будет в первую очередь защищать интересы Франции и не станет отправлять французских солдат воевать в чужой войне.

Макрон хочет связать руки своему преемнику. У него ничего не выйдет. В 2027 году французский народ выберет мир и суверенитет.