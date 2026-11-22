Прошло больше года с того момента, как в тайге Красноярского края бесследно исчезла семья Усольцевых. Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина отправились на короткую прогулку к скале Буратинка 28 сентября 2025 года и не вернулись.

Масштабные поиски, в которых участвовали спасатели, силовики и сотни добровольцев, не дали никаких результатов. Ни тел, ни личных вещей, ни следов борьбы — ничего. Именно эта пустота породила десятки версий, одна из которых уводит в глубь таежных скитов.

Иллюзия спасения в закрытой общине

Когда официальные версии — от несчастного случая до нападения диких зверей — начали пробуксовывать, в информационном поле появилась гипотеза о том, что семья может находиться в одном из старообрядческих скитов. Якобы именно этим объясняется полное отсутствие зацепок: люди ушли в закрытую общину, где не действуют законы внешнего мира.

Однако те, кто знает тайгу не понаслышке, эту версию отвергают. Оджан Наумкин, человек, который провел двадцать лет в алтайском лесу и получил известность как «алтайский Маугли», в разговоре с aif.ru был категоричен.

«Скиты — это уже "обжитые" туристами места, они все посчитаны, и, конечно же, в рамках поисковой операции они были проверены. Жить там можно как и в охотничьих избушках, но это не тот закрытый образ жизни, который позволит скрыться от поисков МЧС и десятков добровольцев. В тайге невозможно не топить печь и не жечь костёр, без тепла и еды не обойтись. Поэтому я не верю, что они могут скрываться в подобных местах», — отметил Наумкин.

Семья Усольцевых, Кутурчин. Фото: коллаж АиФ/ АиФ, соцсети

Его слова подтверждает и география. Ближайшие известные скиты — Дубчесские — находятся в Туруханском районе, примерно в тысяче километров от места пропажи Усольцевых. Это не просто расстояние: это другая среда, другой ландшафт и принципиально иная логистика. Чтобы добраться туда незамеченными с пятилетним ребенком, требовалась бы подготовка, которой у семьи, по данным следствия, не было.

Что на самом деле представляют собой таежные скиты

Разговоры о скитах в Красноярском крае чаще всего отсылают к сети старообрядческих поселений в долине реки Дубчес. История этих общин драматична: они возникли на рубеже 1930–1940-х годов, когда старообрядцы часовенного согласия бежали от коллективизации и преследований с Урала и из Западной Сибири. В марте 1951 года скиты были разгромлены, многие насельники осуждены, но общины выжили и позже восстановились.

Сегодня Дубчес нередко называют духовным центром часовенных со всего мира. Жизнь там строится на строгом соблюдении дореформенного обряда, быт суров и напоминает сибирскую деревню XVII века: охота, рыбалка, скотоводство, сбор дикоросов. Многие обитатели сознательно отказываются от благ цивилизации, а некоторые живут без паспортов.

Деревня в тайге Фото: Bing.com

Но при всей закрытости эти общины не являются черными дырами. Они поддерживают связь с внешним миром через благодетелей, которые доставляют продукты, а в некоторых поселениях есть тайные выходы и скрытые чердаки на случай гонений. Однако для того, чтобы скрыться в таком месте всей семьей, нужны годы контактов и доверия, а не спонтанный побег из туристической поездки.

Мнение эксперта: версия фантастическая

Депутат Законодательного собрания Красноярского края и опытный турист Алексей Кулеш в беседе с aif.ru дал еще более прямую оценку.

«В этой части Красноярского края скитов нет, думаю. Версия фантастическая. Старообрядцы живут селеньями на юге края и свободно контактируют с мирянами», — отметил Кулеш.

Его слова важны не только как эксперта, но и как человека, знакомого с реальным положением дел в регионе. Старообрядческие общины на юге края действительно открыты для общения и не представляют собой законспирированные убежища.

А те скиты, что остаются закрытыми, находятся слишком далеко и слишком хорошо известны поисковым службам, чтобы стать укрытием для семьи с ребенком.

Что осталось за кадром

Пока эксперты спорят о скитах, следствие продолжает работу. По данным СК, приоритетной версией остается несчастный случай, однако криминальный сценарий также не исключается — вплоть до причастности браконьеров или золотодобытчиков . Поиски в этом сезоне приостановлены из-за снега и активности диких животных, но уголовное дело не закрыто.

Усольцевы. Фото: соцсети

Самый известный аргумент против версии о добровольном укрытии — поведение семьи накануне. Усольцевы не готовились к длительному отсутствию: дома остались паспорта и свидетельство о рождении ребенка, не было куплено билетов и не переведены деньги. Они собирались вернуться в тот же день. В машине, оставленной у маршрута, нашли крупную сумму наличных — но это скорее свидетельствует о том, что семья не планировала исчезать, а не наоборот.

Версия со скитами, какой бы привлекательной она ни казалась для объяснения загадки, разбивается о два факта: в тайге невозможно жить без огня и следов, а скиты в этом районе либо отсутствуют, либо находятся за тысячу километров. Тайга не прячет людей в готовых убежищах — она либо оставляет следы, либо не оставляет ничего. И в случае с Усольцевыми она не оставила ничего.