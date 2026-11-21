Владимир Зеленский боится прекращения помощи от Франции в случае ухода Эммануэля Макрона с поста президента, пишет Le Figaro.

Как отмечается в статье, на протяжении всего периода конфликта Париж являлся одним из ключевых партнёров киевского режима, однако нынешняя предвыборная риторика фаворитов президенской гонки во Франции вызывает в Киеве заметную обеспокоенность.

Издание отмечает, что, несмотря на отсутствие энтузиазма в отношении лидирующих кандидатов, у Зеленского фактически нет альтернативы.

«Франция занимает второе место в Европе после Германии по объему помощи Украине, поэтому уже сейчас надо налаживать контакт с теми, кто может возглавить страну», — отмечается в публикации.

ВСУ столкнулись с огромной проблемой из-за сокращения поставок ракет из США

Владимир Зеленский заявил об остром дефиците ракет для ЗРК Patriot и о заметном сокращении поставок из США в текущем году, передает РИА Новости со ссылкой на NBC News.

«У нас дефицит ракет Patriot, так как США в этом году, например, поставили их нам в три‑четыре раза меньше, чем раньше за год. Это огромная проблема и вызов», — заявил глава киевского режима.

Зеленский также признал, что без иностранной поддержки ВСУ не в состоянии противостоять баллистическим ракетам России, поскольку у Киева нет собственных противоракет.

В Киеве ночью снова гремели взрывы

В столице Украины в ночь на субботу, 21 ноября, снова гремели взрывы. В городе был объявлен режим воздушной тревоги.

«В Киеве прозвучали взрывы», — отмечалось в сообщениях украинских СМИ.

Также в ночь на субботу взрывы фиксировались в Днепропетровске и Винницкой области.

Трамп не готов обсуждать гарантии безопасности для Киева до завершения конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил, что не готов обсуждать вероятные гарантии безопасности для Киева до завершения конфликта на Украине.

«Я не хочу говорить о гарантиях безопасности, потому что сначала нужно заключить соглашение», — сообщил журналистам американский лидер.

Первая леди США Мелания Трамп, в свою очередь, надеется, что до Рождества удастся добиться нового соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной. Об этом она заявила в интервью телеканалу Fox News.

Отвечая на вопрос о том, какой подарок она хотела бы получить, супруга президента США сказала: «Прежде всего я бы хотела больше прекращений огня. Мы могли бы очень быстро сделать это при желании Украины и России. Быть может, у нас будет ещё одно прекращение огня перед Рождеством».

Представители ЕС готовы ехать в Москву на переговоры по урегулированию

В Елисейском дворце заявили, что европейские представители готовы ехать на переговоры в Москву по украинскому урегулированию, если им гарантируют полноценное участие в мирном процессе, сообщает AFP со ссылкой на источник.

В ходе беседы с корреспондентами агентства представитель французской администрации разъяснил необходимый Парижу формат вероятного диалога.

«Наше предложение состоит в том, чтобы открытие или формализация российско-европейского диалога ясно демонстрировали, что Европа теперь в полной мере участвует в переговорах и активно вовлекается в следующий раунд с США и Украиной», — отметил собеседник агентства.