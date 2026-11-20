Владимир Зеленский рассказал об остром дефиците ракет для зенитных систем Patriot и о заметном сокращении поставок из США в текущем году, передает РИА Новости со ссылкой на NBC News.

«У нас дефицит ракет Patriot, так как США в этом году, например, поставили их нам в три‑четыре раза меньше, чем раньше за год. Это огромная проблема и вызов», — заявил глава киевского режима.

По его словам, собственных противоракет у Киева нет, и без иностранной поддержки ВСУ не в состоянии противостоять баллистическим ракетам России.

Ранее также сообщалось, что президент США Дональд Трамп после участия в саммите АТЭС позвонил в Берлин и призвал не тратить деньги на военную помощь Киеву.