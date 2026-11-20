Американский лидер Дональд Трамп заявил, что не готов обсуждать вероятные гарантии безопасности для Киева до завершения конфликта на Украине.

«Я не хочу говорить о гарантиях безопасности, потому что сначала нужно заключить соглашение», — сообщил журналистам Дональд Трамп.

Ранее президент США выступил с заявлением, что ему удастся добиться мира на Украине.

Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, российская сторона в урегулировании украинского кризиса добивается долгосрочного мира, и ради этого готова делать все возможное.