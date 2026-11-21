По сведениям издания Le Figaro, у Владимира Зеленского есть серьёзные опасения насчёт будущего объёма поддержки Украины со стороны Франции в случае ухода Эммануэля Макрона с поста президента.

Как отмечается в статье, на протяжении всего периода конфликта Париж оставался одним из ключевых партнёров Киева, однако нынешняя предвыборная риторика фаворитов гонки вызывает в украинской столице заметную обеспокоенность.

Издание отмечает, что, несмотря на отсутствие энтузиазма в отношении лидирующих кандидатов, у Зеленского фактически нет альтернативы.

«Франция занимает второе место в Европе после Германии по объему помощи Украине, поэтому уже сейчас надо налаживать контакт с теми, кто может возглавить страну», — отмечается в публикации.

Ранее Зеленский также назвал огромной проблемой сокращение поставок ракет для систем ПВО из США.