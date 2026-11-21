В Елисейском дворце заявили, что европейские представители готовы приехать на переговоры в Москву по украинскому урегулированию, если им гарантируют полноценное участие в мирном процессе, сообщает AFP со ссылкой на источник.

В ходе беседы с корреспондентами агентства представитель французской администрации разъяснил необходимый Парижу формат российско‑европейского диалога.

«Наше предложение состоит в том, чтобы открытие или формализация российско-европейского диалога ясно демонстрировали, что европейцы теперь в полной мере участвуют в переговорах и активно вовлекаются в следующий раунд с США и Украиной», — отметил представитель Елисейского дворца.

Ранее сообщалось, что у Владимира Зеленского возникли серьёзные опасения насчёт будущего объёма поддержки Украины со стороны Франции в случае ухода Эммануэля Макрона с поста президента.