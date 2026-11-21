Первая леди США Мелания Трамп в интервью телеканалу Fox News поделилась своим рождественским пожеланием. Она надеется, что до 25 декабря (даты празднования Рождества по григорианскому календарю) удастся добиться нового соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной.

Отвечая на вопрос о том, какой подарок она хотела бы получить на Рождество, супруга президента США сказала: «Конечно, мир во всём мире. Но прежде всего я бы хотела больше прекращений огня. Мы могли бы очень быстро сделать это при желании Украины и России. Быть может, у нас будет ещё одно прекращение огня перед Рождеством».

Кроме того, Мелания Трамп положительно оценила гуманитарную операцию, проведённую в Алешках в Херсонской области, назвав её «большим успехом».

Ранее Кирилл Дмитриев передал первой леди США рисунок 11-летней девочки из Алешек, которая сделала его в знак благодарности за спасение.