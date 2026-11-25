Ограничения на работу спутниковой системы Starshield на Украине продолжают действовать, а проблема до сих пор не решена. Об этом заявил временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник.

По его словам, возникла ситуация, в которой ни одна из ключевых заинтересованных сторон не смогла установить, кто именно принял решение о введении ограничений. В социальных сетях Сеник назвал это замкнутым кругом и подчеркнул, что Киев не может считать сбои в работе критически важной системы рядовым эпизодом.

Дипломат отметил, что ограничения Starshield несут для Украины серьезные риски и могут иметь разрушительные последствия.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский «не всегда говорит правду» о работе спутниковых систем. Маск пояснил, что Starshield находится под контролем правительства США, а решения по ее использованию принимает Пентагон, тогда как Starlink является коммерческой системой.

Накануне Зеленский в очередной раз пожаловался на ограничения работы Starshield для ВСУ. По его словам, он рассчитывает, что сможет найти подход к обновленному конгрессу США.