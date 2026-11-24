«Морской царёк» из Киева, заявивший, что это по его приказу были атакованы российские корабли в Средиземном и Балтийском морях даже не представляет, что его теперь ждёт не просто морская блокада, а самый настоящий морской ад. Российские ударные средства и раньше не цацкались с пиратскими судами, входящими в так называемый «чёрный флот НАТО», а теперь их судьба будет печальна вдвойне.

Военный эксперт, капитан 1-го ранга, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Владимир Ераносян в эксклюзивном комментарии рассказал aif.ru о принципах морской блокады вражеских коммуникаций и какие средства огневого поражения используют ВС РФ для нанесения ударов возмездия по морским судам с военными грузами, пытающимися прорваться в черноморские и дунайские порты Украины. Тайна подземных ударов. Киев страшно горит. Пираты НАТО с воем идут ко дну Подробнее

Всё зависит от взрывчатки

За период с момента начала морской блокады, а это первая декада августа, и до сегодняшнего дня, ВС РФ нанесли поражение как минимум 250 судам, перевозящим военные грузы для ВСУ. Удары, как отмечают эксперты, преимущественно наносятся реактивными дронами, хотя случаи атак ракетами тоже имеют место быть. Но чаще всего это относится к тем пиратским судам, которым ВС РФ намеренно дают возможность отшвартоваться у причальных стенок, чтобы ракетным ударом уничтожить не только грузовые суда, но и погрузочно/разгрузочную инфраструктуру порта.

Как поясняет морской офицер, потопить судно, тем более большого тоннажа, не так-то просто. Но основная задача морской блокады вражеских коммуникаций — остановить доставку военных грузов ВСУ, идущих морским путём.

«Речь в данном случае идёт об огневом воздействии, для того чтобы пресечь логистику, — объясняет Владимир Ераносян. – Логистика же пресекается двумя способами. Во-первых, потоплением судов вместе с экипажем. Но тут российское командование берёт во внимание, что моряков могут использовать вслепую. Даже капитан судна может не всегда знать, что конкретно он доставляет. Поэтому такие удары можно рассматривать как предупредительные: «Не везите грузы на Украину, а то хуже будет». Во-вторых, не стоит забывать, что ударные средства тоже стоят денег. Бить по судну несколькими десятками дорогостоящих дронов с большими боевыми частями не всегда эффективно. Поэтому ещё раз отмечу, что речь идёт именно о пресечении логистики, огневом воздействии, которое, впрочем, может привести как к потоплению судна, так и к его сильному повреждению. Но даже если оно останется на плаву и будет отбуксировано в порт на ремонт, то его пригодность к дальнейшему использованию весьма проблематична». Мёртвый узел на шее Киева. Москва загнала флот НАТО в смертельную ловушку Подробнее

Торпедой в борт — и дело с концом

На вопрос, почему бы не топить суда «чёрного флота НАТО» торпедами, военный эксперт Ераносян дал обстоятельный и вполне логичный ответ. Он напомнил, что в составе Черноморского флота у России есть подводные лодки класса «Варшавянка», но использовать субмарину стоимостью в несколько сотен миллионов долларов и дорогущую торпеду против «торгаша» с вооружением нецелесообразно.

Из строя любой сухогруз могут вывести обычные беспилотники или малые крылатые ракеты типа «Бандероль», которые уже не единожды пресекали попытки заходов судов в порты Одессы, Черноморска (Ильичёвска), Южного, Измаила, Рени, Килии.